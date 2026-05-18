Clemencia Vargas hizó público su respaldo a Abelardo de la Espriella en redes sociales

Clemencia Vargas, hija del fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, publicó en su red social un mensaje en el que expresó públicamente su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en medio de la recta final de la campaña hacia las elecciones del próximo 31 de mayo.

La publicación fue compartida a través de una historia en Instagram, donde acompañó una gráfica sobre intención de voto con el mensaje: “Vamos todos a votar. Votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos”.

La imagen hacía referencia a una reciente encuesta divulgada por AtlasIntel, en la que se reflejan movimientos en la intención de voto de distintos candidatos presidenciales.

En el mensaje también citó una frase atribuida a su padre, Germán Vargas Lleras: “Con el que vaya punteando”.

Mensaje se conoce en medio del debate electoral

En las últimas semanas, Clemencia Vargas se ha pronunciado públicamente sobre el panorama político y electoral del país tras el fallecimiento de su padre. en diferentes meedios de comunicación.

Sus declaraciones y publicaciones se han dado en medio de los movimientos políticos, respaldos y posibles alianzas entre distintos sectores de cara a la primera vuelta presidencial.

Mientras tanto, las campañas continúan buscando adhesiones y apoyos en la recta final del calendario electoral colombiano.