Ejército reforzará seguridad en Risaralda para las elecciones del 8 de marzo

Pereira

A pocos días de las elecciones al Congreso, Risaralda tendrá un refuerzo especial en materia de seguridad, especialmente en los municipios del occidente del departamento, considerados estratégicos por posibles riesgos de orden público.

El anuncio se dio tras la visita oficial del brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional, que sostuvo reuniones con las autoridades departamentales para revisar el dispositivo previsto dentro del denominado ‘Plan Democracia’.

De acuerdo a lo estipulado en el último Comité de Garantías Electorales, los municipios del occidente risaraldense serán priorizados con un aumento en el pie de fuerza, tanto de soldados del Ejército como de unidades de la Policía, con el objetivo de prevenir cualquier acción irregular del ELN o el Clan del Golfo.

Durante el encuentro se evaluaron las condiciones de orden público y la presencia militar en Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, donde en los últimos meses se han adelantado operativos para contener posibles intenciones de grupos armados ilegales.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, confirmó que se solicitó mantener y fortalecer los grupos especiales de despliegue, incluyendo capacidades como la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), para garantizar estabilidad durante la jornada electoral.

“El gobernador Juan Diego Patiño tuvo la oportunidad de comunicarse con él y hablarle de la importancia de mantener aquí los grupos especiales, FUDRA y toda la fuerza de despliegue necesaria para que se mantenga el orden público”, explicó el secretario de Gobierno.

Por su parte, el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Quinta División, señaló que el Ejército Nacional, a través del Batallón de Artillería de Campaña No. 8 San Mateo, mantendrá un despliegue operativo en puestos de votación y zonas priorizadas, con el propósito de proteger a la ciudadanía y asegurar el normal desarrollo de los comicios.

“Fundamental nuestra visita en este momento, previo a las actividades electorales, al cumplimiento de nuestro plan democracia, es fortalecer ese relacionamiento con las autoridades departamentales y brindar seguridad a los ciudadanos”, añadió el general Marmolejo.

Las autoridades insistieron en que el trabajo coordinado entre Ejército, Policía y Gobernación busca blindar el proceso democrático del 8 de marzo y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad.

