Registraduría asegura que no hay riesgo electoral en Risaralda pese a la alerta de la Defensoría

Risaralda

Risaralda continúa avanzando en la organización de las elecciones al Congreso de la República previstas para el próximo 8 de marzo, en medio de un panorama de seguimiento especial en materia de seguridad.

La Alerta Temprana 001 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo advierte posibles riesgos en los municipios de Mistrató, Pueblo Rico y Belén de Umbría, ante la presencia y eventuales acciones de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y el ELN.

Lea también: Risaralda se unirá a la concentración nacional del jueves en defensa del salario mínimo

Sin embargo, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil se indicó que, aunque se atienden las recomendaciones institucionales, en este momento no existe una voz de alarma real que indique un riesgo concreto para la realización de las elecciones al Congreso en el departamento. Carlos Eduardo Gallego, delegado departamental del Registrador para Risaralda.

“Y en este momento la Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene una voz de alarma real, inminente, de riesgo público en relación con ningún municipio del departamento; eso es lo que tenemos hasta este momento."

Las autoridades electorales señalaron que el proceso avanza con normalidad y que se mantienen activados los protocolos de seguridad en articulación con la Fuerza Pública.

Acciones de la Fuerza Pública

Por su parte, tanto la Policía Nacional como el Ejército Nacional garantizarán el traslado y custodia del material electoral, incluyendo los tarjetones, así como la protección de las comisiones escrutadoras y de todos los puestos de votación, tanto en el área metropolitana como en los municipios del occidente risaraldense.

Le puede interesar: Risaralda ya tiene Laboratorio de Antropología Forense para la búsqueda de personas desaparecidas

Las autoridades esperan que la jornada democrática transcurra sin inconvenientes y reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar con tranquilidad en este proceso electoral.