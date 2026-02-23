Comunidad afro de Santa Cecilia, Risaralda, denuncia falta de seguridad en horas de la noche

Líder de la Guardia Cimarrona en Santa Cecilia, Pueblo Rico, Víctor Moreno Campaña, señala que tanto Policía como Ejército Nacional, solo hacen presencia en el día y asegura que de 6:00 de la tarde a 6:00 de la noche la comunidad se encuentra desprotegida.

Moreno Campaña manifestó que en varios casos de homicidios que se han presentado en los últimos meses en Pueblo Rico, entre ellos un triple homicidio, las autoridades han llegado al día siguiente del hecho.

“Cuando hicieron los tiros a mí en mi vivienda, el único que bajó en la noche fue la Guardia Cimarrona y la comunidad; la Policía y el Ejército nunca apareció hasta el día siguiente; luego matan al firmante de Paz, la Policía y el Ejército no se presentaron sino al día siguiente; cuando sucedió la masacre, pasó lo mismo, cuando matan a Wilder hace unos 20 días, fue lo mismo, hasta el día siguiente; conclusión, en Santa Cecilia matan al que sea de las seis de la tarde a las seis de la mañana y ninguna autoridad se hace presente.”

Pese a estas denuncias, el Ejército Nacional señala que mantienen presencia constante en límites entre Risaralda y Chocó.

Desde la Gobernación de Risaralda, se reiteró que el trabajo articulado entre la institucionalidad y la Fuerza Pública se mantiene firme para garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades, especialmente en sectores donde se han presentado hechos que buscan generar zozobra.

Debido a los últimos ataques por parte del ELN en los límites entre el Chocó y Risaralda, la fuerza pública señala que reforzó la presencia institucional en el territorio mediante el despliegue de tropas, sobrevuelos con drones y la verificación técnica del área para descartar nuevos riesgos.