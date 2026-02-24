Capturan a ciudadano brasileño con visa falsa en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro

Migración Colombia logró detectar una visa falsa de un ciudadano brasileño que pretendía viajar con destino a Canadá desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

En los filtros de emigración de este terminal aéreo que sirve a Medellín, fue detectado por los oficiales de Migración Colombia y posteriormente capturado este ciudadano, quien presentó una visa de Estados Unidos falsa.

Tras la verificación técnica del documento, se evidenció la falsedad del documento, configurándose el delito de falsedad documental.

Ingresó al país por Bogotá

Según la información preliminar, “el ciudadano brasileño había ingresado al país hace dos días por el Aeropuerto Internacional El Dorado con su pasaporte en regla, con el propósito de emprender el viaje al país norteamericano desde Antioquia, pensando que así podría evadir a la autoridad migratoria”, indicaron desde Migración Colombia.

La directora general de esta entidad, Gloria Esperanza Arriero, indicó que se han reforzado los controles migratorios para detectar la documentación que puede ser falsa o ha sido obtenida de manera fraudulenta y “hoy contamos con expertos en grafología y documentología en los puestos de control migratorio, lo que nos permite identificar irregularidades con mayor precisión y actuar de manera inmediata”.

Este ciudadano brasileño quedó a disposición de las autoridades.

No es el único caso

Desde Migración explicaron que el fin de semana anterior, en el aeropuerto El Dorado, fueron detectados y expulsados del país dos ciudadanos dominicanos cuando intentaban salir del país con destino a España, presentando permisos de residencia falsos.

En este caso, los extranjeros habían ingresado previamente a Colombia como turistas con pasaporte dominicano.

Advertencia de Migración Colombia

Migración Colombia advirtió que continuará intensificando las acciones de verificación documental en aeropuertos y pasos fronterizos.

El objetivo de esos controles es combatir las redes dedicadas a la falsificación y proteger la seguridad migratoria del país.

Desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro avanzan en los controles para evitar irregularidades en el momento de ingreso o salida de extranjeros.