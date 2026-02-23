Ola invernal golpea al turismo en Urabá: ocupación hotelera cayó y prestadores están en riesgos

Urabá

La fuerte ola invernal que afecta al norte de Urabá tiene en crisis al sector turístico de la región.

Municipios como Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes y San Pedro de Urabá registran graves afectaciones en playas, ríos, viviendas e infraestructura turística.

Según la Corporación Turística Urabá Darién Caribe, las inundaciones han impactado directamente a los prestadores de servicios ubicados en zonas cercanas a playas y ríos, generando cierres temporales y una drástica caída en la llegada de visitantes.

De acuerdo con datos preliminares entregados por empresarios del sector, la ocupación hotelera se redujo en un 85%.

Además, más de 600 prestadores de servicios turísticos están en riesgo, y más del 50% de estos mantienen sus establecimientos cerrados de manera temporal.

La situación se agrava por la caída de un puente que mantiene incomunicados a San Juan de Urabá y Arboletes, afectando el ingreso de visitantes tanto desde Montería como desde Medellín.

Esto ha provocado que se dejen de percibir más de 10.000 ingresos asociados a la llegada de turistas.El impacto no solo es empresarial.

Más de 3.000 familias que dependen directa o indirectamente del turismo han resultado afectadas por la disminución de ingresos y la paralización de la actividad económica.

Ante este panorama, la Corporación hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental y a la institucionalidad para que, además de la ayuda humanitaria, se implemente un plan integral de reactivación económica que incluya mejoramiento vial, intervención de playas y ríos, subsidios, alivios financieros y una campaña nacional que recupere la confianza en el destino.

“Una emergencia como la que hemos vivido no puede retroceder el trabajo que hemos logrado durante años. Hemos sido resilientes, pero la resiliencia no reemplaza ni la inversión ni la acción pública”, señalaron desde la entidad.

El gremio insiste en que Urabá continúa siendo un destino biodiverso, cultural e histórico, y que con apoyo institucional podrá superar la contingencia y retomar su senda de crecimiento.