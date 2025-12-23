Otro estadounidense fue inadmitido en Medellín por alerta de delitos sexuales

Medellín

Un ciudadano de nacionalidad estadounidense fue inadmitido en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de que las autoridades migratorias detectaran una alerta internacional Angel Watch, relacionada con antecedentes por delitos sexuales.

El extranjero, procedente de Orlando en el vuelo 204, fue verificado en los sistemas de información migratoria de Migración Colombia, donde se activó la alerta emitida por una agencia homóloga internacional. Tras el análisis del caso, la autoridad migratoria aplicó las causales de inadmisión 4 y 15, de acuerdo con la normatividad vigente, impidiendo su ingreso al país como medida preventiva para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Lucha contra la explotación sexual en Medellín

Este procedimiento se suma a más de 70 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo corrido de 2025 en el aeropuerto José María Córdova, por posibles riesgos asociados al turismo con fines de explotación sexual. Según cifras de la Alcaldía de Medellín, en 2024 fueron 40 que no fueron admitidos, para un total de 111 en dos años, un incremento del 246% frente al periodo 2022–2023.

La mayoría de los casos corresponden a ciudadanos estadounidenses, identificados a través de entrevistas migratorias, labores de coordinación con la Policía Nacional y mecanismos de cooperación internacional, así como el uso de alertas especializadas.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, explicó que estas acciones responden a las directrices del Gobierno Nacional y aseguró que “seguimos instrucciones del presidente Gustavo Petro para endurecer los controles migratorios y proteger a la niñez. Este trabajo no termina en el aeropuerto; continúa con acciones de verificación migratoria en hoteles, alojamientos y sitios turísticos, donde se mantiene el control y la prevención”.

Las autoridades reiteraron que la inadmisión de ciudadanos extranjeros con alertas internacionales es una herramienta clave para prevenir la explotación sexual de menores y fortalecer la protección de sus derechos en el territorio nacional.