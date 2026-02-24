Analizan medidas especiales de seguridad en el Nordeste de Antioquia por enfrentamientos de ilegales

Medellín

Un nuevo consejo de seguridad se desarrolló en Antioquia para analizar las graves alteraciones de orden público de los últimos días en regiones como el Nordeste y el Magdalena Medio.

En el encuentro se determinaron algunas acciones coordinadas para frenar el actuar de los grupos armados ilegales que tienen presencia en estas dos subregiones.

Los recientes enfrentamientos entre estructuras criminales en Remedios derivaron en el desplazamiento de varias familias hacia el municipio de Yondó.

¿Quiénes asistieron al encuentro?

El consejo de seguridad contó con delegados del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Armada, la Policía Nacional, funcionarios de las administraciones municipales y la Defensoría del Pueblo.

Todas las entidades acordaron implementar acciones conjuntas entre las distintas unidades militares para evitar nuevas confrontaciones y prevenir eventuales desplazamientos forzados.

¿Qué indican las autoridades?

El director operativo de seguridad de la Gobernación de Antioquia, coronel en retiro José Edilberto Lesmes Beltrán, indicó que el encuentro se dio con “el ánimo de trabajar de manera conjunta y coordinada las diferentes acciones a seguir, para garantizar que la población pueda retornar a sus viviendas luego de los enfrentamientos protagonizados por integrantes del Clan del Golfo y del ELN en esta parte del departamento”.

Agregaron además que las autoridades están buscando brindar toda la atención oportuna a las familias afectadas y facilitar, de manera segura, su retorno a los territorios.

Agregó el coronel en retiro José Edilberto Lesmes Beltrán, director operativo de seguridad de la Gobernación de Antioquia, que “en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional hemos desarrollado un consejo de seguridad al que asistieron las autoridades municipales de Yondó y Remedios, así como el comandante de la Séptima División, los comandantes de la Décima Novena, Décima Cuarta y Quinta Brigada del Ejército Nacional y nuestra Armada Nacional; por parte de la Policía Nacional asistió el comandante del Departamento de Policía Antioquia y el Departamento de Policía del Magdalena”.

Respuesta a la solicitud de las comunidades

Las comunidades afectadas en el Nordeste de Antioquia han elevado de manera permanente su solicitud a las autoridades para que intervengan de manera urgente en el territorio.

Los habitantes de la zona rural de Remedios recalcaron que han solicitado a la fuerza pública que lleguen, pero, pese a que ya habían pasado varios días, el fin de semana aún no hacían presencia en el territorio.

Desplazamiento en Remedios

Durante los últimos días, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y EL ELN generaron el desplazamiento de campesinos desde Remedios hacia el corregimiento de Santa Isabel de Yondó.

Las personas abandonaron sus viviendas en la vereda Tamar Bajo y dejaron allí sus viviendas, enseres, animales y pertenencias, debido a las alteraciones de orden público.

En esa vereda habría quedado otro grupo de campesinos en medio del conflicto armado.

Confinamiento por conflicto

En esta misma vereda, Tamar Bajo, varios adultos y niños se refugiaron en la escuela La Orquídea del caserío, debido a que los explosivos que estaban lanzando con drones estaban cayendo muy cerca de sus viviendas.

Las familias que buscaban desplazarse no lo pudieron hacer por temor a quedar en medio del conflicto y se generó su confinamiento en la escuela.

Una situación similar ya se había vivido en la vereda Dos Quebradas, donde sus habitantes se refugiaron en la escuela por temor a las explosiones.