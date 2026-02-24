Internamiento preventivo para adolescente señalado de matar a su compañero de 14 años en Bello

Medida de internamiento para adolescente involucrado en muerte de otro menor en Bello. Foto: Getty Images( Thot )

Bello, Antioquia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso una medida de internamiento preventivo en centro especializado a un joven de 16 años, señalado como el presunto responsable del homicidio de un compañero de colegio de 14 años en el municipio de Bello, al Norte del Valle de Aburrá.

El hecho ocurrió en la mañana del 20 de febrero, en inmediaciones de una institución educativa del barrio El Pinar. De acuerdo con la investigación preliminar, los dos estudiantes habrían sostenido una riña en la parte externa del plantel, en medio de la cual el adolescente de 16 años le habría propinado una herida con arma blanca en el pecho a la víctima.

El menor lesionado, quien cursaba séptimo grado, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica urgente, pero falleció debido a la gravedad del ataque, según informó la Alcaldía de Bello.

Avance en las investigaciones y acompañamiento

Las autoridades activaron los protocolos de atención para el adolescente procesado y brindan acompañamiento a las familias involucradas en el caso.

La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado al menor de 16 años, cargo que no fue aceptado por el procesado.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del hecho violento, que preliminarmente estaría relacionado con problemas de convivencia escolar.