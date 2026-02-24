Atención: Alcaldía de Cali mantendrá la prohibición de parrilleros hombres en moto durante 2026

La Alcaldía de Cali anunció este 24 de febrero de 2026 que ningún motociclista podrá tener un parrillero hombre durante lo que resta del año. Esta medida lleva vigente desde 2025, como parte de una estrategia de seguridad del gobierno local.

A través del decreto 0255 de 2026 expedido por la Alcaldía, se confirmó que durante un año (o sea, hasta el 24 de febrero de 2027) se va a prohibir esta alternativa de transporte los 7 días de la semana y las 24 horas del día.

Esto debido a que durante 2025 se presentó un aumento del 50% en homicidios perpetrados por acompañantes masculinos en motocicleta, lo que impulsa al cuerpo de la policía y tránsito a tomar medidas drásticas para combatir este fenómeno.

Ante este anuncio, las secretarías distritales de Seguridad y Justicia y la de Movilidad de la región serán los entes reguladores que harán valer esta norma durante los próximos 12 meses, con el objetivo de analizar su pertinencia y reportar los resultados a los entes que corresponda.

¿Qué menciona el decreto 0255 de 2026?

“Puntualmente prohíbe el tránsito de motocicletas con acompañante hombre cuya edad sea igual o mayor de catorce (14) años”, indica el comunicado de la Alcaldía de Cali.

También se estableció el castigo por infringir esta norma: “Según lo establecido en el decreto, el ciudadano que infrinja la norma será sancionado con una multa general tipo 4 del Código de Policía, es decir, recibirá un comparendo por 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV)”, esto significa un valor aproximado de $933.808 COP durante el año.

¿Qué han dicho los máximos cargos de la seguridad en Cali?

Alejandro Eder, alcalde de la ciudad, explica las razones de esta decisión "es importante mantener la medida de restricción del parrillero hombre debido al gran número de ilícitos ocurridos históricamente, que involucran a la motocicleta como medio de transporte y al acompañante hombre como victimario, según los análisis del Observatorio de Seguridad".

También intervino Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, quien mencionó que es vital mantener las restricciones según las estadísticas que se han ido reportando para tomar decisiones en seguridad.

“Este año estamos reforzando las estrategias de seguridad y esta medida es importante para mantener la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio y el hurto. No vamos a bajar la guardia en el objetivo de recuperar la seguridad y la tranquilidad en Cali”, sustentó el secretario.

Estas son las excepciones de la prohibición de parrilleros masculinos

Cabe aclarar que en casos especiales se puede dar licencia para que cierto tipo de pasajeros puedan circular sin sanciones, estos son: