Megatoma en Cali, anunciada tras hallazgo de cabezas humanas, deja capturas y armas incautadas

Cali vivió la primera “megatoma” anunciada por las autoridades tras el hallazgo de tres cabezas humanas en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca, hechos que encendieron las alarmas.

El operativo conjunto entre Alcaldía, Ejército y Policía se desarrolló en la comuna 14, en el oriente de Cali, en barrios como Alirio Mora Beltrán, Los Naranjos y Marroquín I y II.

En el consolidado general del día, las autoridades reportaron 33 capturas por delitos como hurto, porte ilegal de armas de fuego y microtráfico. Puntualmente, en la megatoma, fue aprehendido un menor de edad y capturado un hombre por tráfico de estupefacientes.

Más de 200 uniformados participaron en la intervención, que dejó la incautación de 50 armas blancas y el registro de más de 150 personas. En los operativos participaron unidades del Goes, Unipol, Sijín, Gaula, Infancia y Adolescencia, Carabineros con sus caninos, además de apoyo aéreo con drones y el helicóptero Halcón.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Milton Melo, explicó que estas intervenciones se realizan tras labores de verificación e identificación de focos delictivos.