Se disparan los homicidios en Quindío: cinco casos durante este fin de semana

Armenia

Una ola de violencia se vivió este fin de semana en el departamento incrementando las cifras puesto que con los nuevos casos ya son 35 homicidios en el departamento en lo corrido del año.

Tres casos se registraron en Armenia, otro en el municipio de Pijao y el último en Calarcá, las autoridades lograron la captura de dos de los presuntos responsables en los hechos ocurridos en la ciudad.

En la madrugada del domingo 22 de febrero se presentaron los cuatro homicidios, dos en la ciudad en casos aislados.

El primer hecho se presentó al interior de una casa en el barrio Villa Liliana de la ciudad donde hubo una riña con arma blanca en medio del consumo de bebidas embriagantes y allí fue herido Kevin Andrés Zapata de 22 años quien fue trasladado a centro asistencial, pero falleció por la gravedad de las heridas.

El segundo caso en el barrio Las Colinas donde en una riña dos hombres se agredieron con arma blanca y uno de ellos identificado como Juan Sebastián Torres de 26 años falleció cuando recibía atención médica en la clínica Santa Ana.

El otro caso en los municipios cordilleranos, inicialmente en zona rural de Calarcá en la vía que comunica los caseríos de Rio Verde y Barragán, donde fue hallado Leonardo García Gallego de 53 años de edad conocido como alias “El Chicha” el cual presenta impactos con proyectil de arma de fuego.

Finalmente, en la vereda La Mariela zona rural del municipio de Pijao fue encontrado Gonzalo Acevedo Pérez de 45 años de edad con heridas ocasionadas por arma cortopunzante.

Recordemos que en la noche del viernes 20 de febrero fue herido con arma blanca un hincha del Deportivo Pereira en el centro de Armenia. El joven falleció en el hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de las heridas por eso las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos.

El coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del departamento reconoció que la preocupación es alta por la situación que se registra respecto a las lesiones personales puesto que están disparados los casos debido a la intolerancia.

Fue claro que lo anterior ha generado un número significativo de aumento con más del 130% en los casos de violencia intrafamiliar y lesiones personales con armas blancas por lo que el llamado es a la tolerancia para evitar los hechos de violencia en el departamento.

¿Qué dicen desde la gobernación del Quindío?

El secretario del Interior del Quindío, Diego Alexander Santamaria manifestó que se registra un aumento en los casos de homicidio respecto al mismo periodo del año anterior, sin embargo, fue enfático en decir que han logrado capturas y posterior judicialización de lospresuntosresponsables de estos hechos sicariales.

Resaltó que es clave la denuncia por parte de la comunidad para lograr la articulación con las autoridades que permitan intervenir de manera oportuna y disminuir la problemática.

Recordó que avanzan en la estrategia denominada ‘Quindío Seguro’ donde fortalecen los planes preventivos y operativos con el objetivo de garantizar la seguridad en los diferentes municipios del departamento.

Afirmó que cuentan con cámaras de inteligencia artificial que han sido fundamentales a la hora de capturar los responsables de delitos por eso lo relevante de implementar la tecnología.

En el departamento ya son 35 homicidios en lo que va del año y Armenia es el municipio con mayor afectación en materia de criminalidad con 20 casos.