Mataron a futbolista en ataque sicarial en Buenaventura: dos muertos y un herido

Un ataque sicarial dejó dos personas muertas y una más herida en el barrio El Bosque, comuna 6 de Buenaventura, Valle del Cauca, en hechos ocurridos en plena vía pública.

De acuerdo con información preliminar, un hombre descendió de un vehículo y, sin mediar palabra, disparó contra una de las víctimas. En el ataque también resultaron heridas otras dos personas que se encontraban acomodando material de construcción en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como José Luis Cortés Mina de 22 años; Rubén Fernando Sinisterra Cáceres de 27 años; y Jeam Pierr Ramírez de 24 años.

Los tres fueron trasladados a la Clínica Santa Sofía, donde recibieron atención médica de urgencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó el fallecimiento de José Luis Cortés Mina y Rubén Fernando Sinisterra Cáceres. La tercera persona permanece con lesiones en una de sus extremidades inferiores.

La Policía indicó que se adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

En redes sociales, allegados a Fernando lamentaron lo ocurrido. “Nos arrebata a un ser humano invaluable: un excelente joven, un deportista ejemplar, trabajador, amigo leal y, sobre todo, un padre amoroso de una hermosa niña que hoy queda sin el abrazo de su papá”, se lee en uno de los mensajes de despedida.