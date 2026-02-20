Decreto 0159 del Salario Mínimo 2026: Qué sigue ahora y qué significa que sea transitorio. Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva

La suspensión provisional del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, con el cual el Gobierno Nacional incrementó en un 23% el salario mínimo para 2026, conllevaba una orden directa para el ejecutivo: publicar un nuevo decreto transitorio que rija hasta que el Consejo de Estado dicte sentencia.

Así las cosas, con la expedición del Decreto 0159 de 2026, el Gobierno acoge la orden del alto tribunal, fijando, de forma transitoria, la misma cifra de incremento previamente anunciada.

Con el nuevo decreto, el ejecutivo busca también atender la solicitud del Consejo de Estado de aplicar los requisitos técnicos previstos para la discusión, entre ellos la meta de inflación del Banco de la República, la cifra de productividad y el cálculo del IPC.

¿Qué dice el decreto transitorio del salario mínimo 2026?

En primer lugar, el decreto fija el salario mínimo en $1.750.905, manteniendo el incremento del 23 % respecto al salario de 2025, lo que equivale a un aumento nominal de 327.405 pesos.

Según el Gobierno, la justificación se centra en el artículo 53 de la Constitución, el cual establece como principio mínimo el derecho del trabajador a “una remuneración mínima, vital y móvil”. Esto, para el ejecutivo, implica incluir la noción de salario mínimo vital, además de los factores económicos previstos en la Ley 278 de 1996.

En cuanto a los criterios técnicos, el Gobierno desglosó el cálculo del “salario vital” propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Basado en esta operación, el decreto argumenta que el costo de la canasta básica supera al menos en un 23 % la cobertura del salario mínimo de 2025.

Lo que ha generado polémica es que el ejecutivo reconoce que los parámetros de la Ley 278 sumarían únicamente un 13,6 % de incremento salarial, a los que se suma el 9,4 % faltante para cubrir la brecha del salario vital.

¿Qué sigue después de la expedición del decreto transitorio?

El carácter transitorio del Decreto 0159 implica que este solo cobra vigencia desde el momento de su publicación (activando la suspensión) hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva declarando legal o ilegal el incremento del salario mínimo propuesto por el Gobierno.

En ese sentido, la alta corte, según analistas, sentará un precedente clave, puesto que decidirá si el Gobierno tiene la capacidad de sumar factores adicionales a los establecidos en la discusión anual sobre el salario mínimo.

El Consejo de Estado deberá decidir sobre cerca de 30 demandas que cursan sobre el decreto del salario mínimo, mientras tanto, el decreto provisional cumple la función de tener un marco de referencia mientras avanzan las deliberaciones.

La suspensión no tiene efectos retroactivos, por lo que los salarios, obligaciones y derechos ya calculados con el aumento no tienen modificación. En ese sentido, los trabajadores tendrán, por lo menos, una quincena más amparada en el nuevo salario mínimo.

Consulte y descargue el decreto completo:

