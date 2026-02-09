Estas son las razones por las que le pueden negar la renovación de su licencia de conducir en 2026

En portada: Licencia de conducción colombiana de muestra, siendo cancelada. De fondo: Persona en un automóvil protestando (Crédito: Getty Images).

La licencia de conducción en Colombia es un documento oficial de carácter personal e intransferible que autoriza a una persona a manejar vehículos en el territorio nacional. Su expedición, control y regulación está a cargo de los organismos de tránsito, bajo los lineamientos del Ministerio de Transporte.

Con esto en cuenta, su expedición o entrega no significa que se cuente con este derecho para toda la vida, pues cada cierto tiempo ha de renovarse este permiso. De acuerdo con la edad del conductor y el tipo de vehículo que maneja, las vigencias de renovación se reducen y el control es más estricto. Estos son los plazos que se piden para cada renovación:

Servicio particular (licencias A y B):

Menores de 60 años: Cada 10 años

Cada 10 años Entre 60 y 80 años: Cada 5 años

Cada 5 años Mayores de 80 años: renovación anual

Servicio público (licencia C):

Menores de 60 años: Cada 3 años

Cada 3 años Mayores de 60 años: Renovación anual

Nota: No existe una edad máxima que prohíba conducir, pero sí es obligatorio cumplir con la aptitud médica y los tiempos de renovación establecidos.*

Imagen ilustrativa de la licencia de conducción en Colombia. De fondo, una conductora y un pasajero adentro de un vehículo particular.

Puede realizar la renovación cada vez que se cumpla la fecha de expiración, la cual puede consultar en su propia licencia. Sin embargo, no en todos los casos puede salir este trámite satisfactoriamente, pues hay múltiples razones por las cuales los órganos de tránsito pueden negar, suspender o incluso cancelar una licencia.

Estas restricciones están contempladas en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), en normas complementarias como el Decreto 019 de 2012 y en directrices del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Razones por las que le pueden denegar la renovación de la licencia de conducción:

Sanciones pendientes (Comparendos, multas, suspensiones)

El motivo más común de renovaciones denegadas es tener comparendos pendientes o sanciones económicas no pagadas. El artículo 23 de La ley exige estar a paz y salvo por infracciones registradas en el sistema del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito). Esta se consigue pagando la sanción impuesta o cuando hayan transcurrido tres años del hecho que generó la penalización.

Conducción bajo efectos de alcohol o drogas

Si se detecta que el conductor manejó en estado de embriaguez o bajo sustancias psicoactivas y reincide en esto, puede recibir sanciones desde la suspensión de la licencia entre 1 a 10 años hasta la cancelación definitiva del permiso de conducción, especialmente por accidentes fatales.

Utilizar el vehículo particular como servicio público

Si intenta ofrecer un servicio público usando un vehículo particular (por ejemplo, hacer servicios de transporte sin autorizaciones estatales) puede enfrentarse a sanciones que incluyen la suspensión de su licencia. Esto impide la renovación mientras dure la sanción.

Adulteración del documento

En caso de presentar documentos alterados, falsear información médica o manipular el sistema RUNT para su licencia o vehículo, puede llevar a una cancelación inmediata de la licencia y la apertura de un proceso penal. En estos casos, la renovación no es posible hasta que se resuelva la situación judicial.

Acumulación de puntos por infracciones

En Colombia hay un sistema de puntos por accidentes de tránsito y violaciones al código de tránsito. Si se acumulan más de 15 puntos por infracciones graves o muy graves en un periodo de tiempo, las autoridades puede suspender la licenciar por un tiempo determinado, y no se podrá renovar la licencia hasta que se cumpla la suspensión.

Otros casos:

En casos excepcionales, también se ha registrado que no se permite renovar la licencia cuando:

El sistema RUNT reporta por error a la persona como fallecida.

Hay inconsistencias en los datos biométricos o identidad del solicitante.

Estos errores deben corregirse directamente en el RUNT o ante la Registraduría para continuar el proceso de renovación.