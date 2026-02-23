Entidades de Reino Unido, México y Medellín trabajarán para hallar a los desaparecidos

Representantes de Project Found Lab-Co del Reino Unido, CentroGeo de México y Museo Casa de la Memoría en Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Las iniciativas Project Found Lab-Co del Reino Unido y CentroGeo de México, con el museo Casa de la Memoria, anunciaron un trabajo de cooperación para encontrar a desaparecidos por medio de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas.

Se buscará en este trabajo conjunto promover proyectos y el acercamiento con organizaciones de víctimas para apoyar la búsqueda humanitaria en nuestro país, al mismo tiempo que se realiza el acompañamiento a las organizaciones de víctimas.

La subdirectora del Museo Casa de la Memoria, Mariana Restrepo, dijo que “Desde 2025, que realizamos una investigación sobre la desaparición forzada en Iberoamérica, tuvimos el contacto con estos proyectos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en México, El Salvador y otros países. A partir de allí, se buscó que el museo fuera un espacio de encuentro para que víctimas y organizaciones tuvieran un lugar que sirva de puente para explorar posibilidades de búsqueda de personas desaparecidas”.

¿Qué hacen las organizaciones de Reino Unido y México?

Project Found es una organización que investiga el uso de tecnologías avanzadas para la localización de personas desaparecidas.

Esta entidad del Reino Unido cuenta con herramientas de inteligencia artificial, imágenes satelitales y drones.

La estrategia CentroGeo, integrante de Found, desarrolla plataformas basadas en inteligencia artificial para la identificación de fosas clandestinas.

Desde México, la iniciativa Lab-Co llega como un laboratorio de innovación social que trabaja en la transformación de sistemas de seguridad y justicia en México, mediante herramientas de inteligencia artificial orientadas a la identificación de personas fallecidas, la extracción y compilación de información de contexto y el análisis geográfico de datos.

Thomas Favennec, director ejecutivo de Lab-Co, explicó que esta entidad trabaja “en el desarrollo de soluciones y mejoras para la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación humana, colaborando con las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y con los colectivos de víctimas. Estamos aquí, en Colombia, reuniéndonos con el museo, para ver cómo articular soluciones entre México, Colombia y Latinoamérica para, desde la escucha y la colaboración, desarrollar nuevos métodos, nuevas formas para lo que más importa: encontrar a las personas que nos hacen falta”.

El Museo Casa de la Memoria de Medellín es un espacio que visibiliza y dignifica a las víctimas del conflicto armado en esta ciudad, el departamento de Antioquia y Colombia.

Es un centro de memoria histórica, con muestras culturales y artísticas, que permite también ser un escenario para el diálogo y la reparación simbólica para las víctimas.

En este espacio se promueve la reconciliación y la no repetición de la violencia mediante exposiciones, talleres y actividades culturales.

Las labores conjuntas de estas entidades buscarán que se puedan articular los esfuerzos para lograr el hallazgo de desaparecidos y el acompañamiento a sus familias.

¿Qué trabajo tendrán estas organizaciones?

Estas entidades buscan la formulación de proyectos con impacto técnico y social, a partir de las necesidades que han expresado los colectivos de víctimas, para lograr la búsqueda y hallazgo de sus seres queridos deportados como desaparecidos.

Este trabajo conjunto contará con el acompañamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.