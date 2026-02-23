Accidentes de tránsito fueron la principal causa de emergencias en Medellín en enero

Medellín, Antioquia

Los accidentes de tránsito se consolidaron como la principal causa de activación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en Medellín durante enero de 2026. Según cifras oficiales, se registraron 1.188 casos asociados a siniestros viales, equivalentes al 55,8 % del total de atenciones realizadas en el mes.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, estos eventos estuvieron relacionados principalmente con choques, caídas de motociclistas y otros incidentes en vía pública.

Más de 2.100 emergencias atendidas en enero

En total, durante enero la línea única 123 recibió 13.847 solicitudes de atención. Tras la valoración médica telefónica y el proceso de regulación, fue necesario despachar recursos de salud en 2.722 eventos, lo que permitió atender 2.129 situaciones de emergencia en distintos puntos de la ciudad.

Además de los siniestros viales, el Sistema de Emergencias Médicas atendió 942 emergencias médicas, que representaron el 44,2 % de los casos. Entre estas se incluyeron descompensaciones, infartos, dificultades respiratorias y otras urgencias de salud.

Aumentan los traslados a hospitales

Como parte de la atención integral, 1.653 personas fueron trasladadas a clínicas u hospitales, lo que equivale al 78,2 % de los casos atendidos. Esta proporción aumentó frente a diciembre de 2025, cuando el indicador se ubicaba en 75,8 %, lo que evidencia una mayor demanda de servicios en la red hospitalaria.

“El Sistema de Emergencias Médicas atiende urgencias, emergencias y desastres, incluyendo accidentes de tránsito y emergencias médicas. El programa de atención prehospitalaria, mediante sus 17 ambulancias, brindó atención y realizó el traslado oportuno y seguro de los pacientes hacia la red hospitalaria”, explicó la subsecretaria de Gestión de Servicios de la Secretaría de Salud, Obyalín Morales Romero.

Llamado a la prevención en las vías

Las autoridades señalaron que más de la mitad de las activaciones del sistema corresponden a eventos prevenibles en las vías, por lo que reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y adoptar conductas seguras.

La Administración Distrital recordó a la ciudadanía que ante cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la salud debe comunicarse a la línea única 123, brindar información clara al operador y seguir las indicaciones mientras llega el equipo de atención.