Comenzó la intervención de la Unidad de Búsqueda en el cementerio de Copacabana, Antioquia

Intervención de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Copacabana, Antioquia. Cortesía: UBPD

Medellín

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas llegó al municipio de Copacabana, donde adelantará hasta el próximo 4 de marzo una jornada especial en 30 bóvedas en las que hay cuerpos no identificados.

Según explicó la entidad, algunos de los cuerpos que fueron inhumados en ese cementerio corresponden a personas que estaban desaparecidas; luego fueron arrojadas al río Medellín o abandonadas en la autopista Medellín - Bogotá en jurisdicción de esta localidad del norte del Valle de Aburrá, para posteriormente ser llevadas a este cementerio.

El equipo forense realizará esta intervención para lograr recuperar estos restos de víctimas de conflicto armado en el Valle de Aburrá y otras zonas de Antioquia en años anteriores.

¿Cuántos desaparecidos esperan encontrar allí?

Durante las próximas dos semanas se espera que, en la intervención de esas 30 bóvedas, se puedan recuperar los restos de igual número de personas.

Todo se deriva de una investigación humanitaria y extrajudicial, adelantada como parte del Plan Regional de Búsqueda del Área Metropolitana de Medellín.

En esas investigaciones preliminares se estableció que la mayoría de los cuerpos no identificados “fueron inhumados entre 1996 y 2016 y que algunos corresponden a personas arrojadas al río Medellín o abandonadas en diferentes parajes de la autopista Medellín-Bogotá”, indicaron desde la Unidad de Búsqueda.

Avanza la búsqueda en el Valle de Aburrá

La coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Territorial Antioquia, Gloria Araque, resaltó que con esta acción humanitaria se avanza en la búsqueda que se viene desarrollando en los cementerios del Valle de Aburrá.

Por su parte, Astrid Ortega Herrera, representante de la Mesa Municipal de Víctimas de Copacabana, expresó que hay “una enorme alegría, porque es un momento muy especial para todos nosotros los buscadores, tanto del municipio como de otros municipios que están acompañando en el día de hoy”.

Hay convocatoria para encontrar a los familiares de víctimas

Las labores que arrancaron este lunes, 17 de febrero, tienen una convocatoria para que las familias buscadoras, que consideren que sus seres queridos desaparecidos podrían estar inhumados en este camposanto, se acerquen al cementerio de Copacabana antes del próximo 4 de marzo.

Asimismo, desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se hace un llamado a quienes tengan información que pueda contribuir a la identificación de personas desaparecidas o a la localización de nuevos sitios de interés para la búsqueda, a acercarse al camposanto y compartirla con el equipo de la Unidad, con la garantía de total confidencialidad.

La representante de la Mesa Municipal de Víctimas agregó que estas labores y esta convocatoria “significa un rayito de sol, una esperanza; nosotros somos como los girasoles, los girasoles buscan el sol donde esté, así somos nosotros, buscamos el rayito de sol, de esperanza, hasta que encontremos las personas”.

Piden aportar información

Además, aquellos que requieran hacer una solicitud de búsqueda o un aporte de información también pueden acudir a la oficina territorial de la Unidad de Búsqueda en Medellín, ubicada en la carrera 50 # 50-14, edificio Banco Popular, piso 9.

El trabajo que se concentra por este final de febrero en Copacabana tiene el apoyo de la Mesa Municipal de Víctimas, la Alcaldía de esta localidad, la parroquia local, el hospital Santa Margarita y la Registraduría.

Cabe recordar que en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá hay un registro de 1.107 personas dadas por desaparecidas; para Antioquia, la cifra asciende a 27.442, y en Colombia, a 135.396.