Una de cada tres acciones contra la Nueva EPS en 2026 es por incidente de desacato en Medellín

Medellín

A dos meses de comenzar el 2026, la Personería Distrital de Medellín registra 390 acciones constitucionales contra la Nueva EPS por presunta vulneración del derecho fundamental a la salud.

Según las cifras, 133 corresponden a incidentes de desacato, lo que representa el 34 %. En otras palabras, una de cada tres acciones interpuestas este año está asociada al presunto incumplimiento de órdenes impartidas por jueces para garantizar la atención médica de los usuarios.

El informe del Sistema de Información de la Personería (SIP) evidencia una alta concentración en dos causas principales:

Negación del servicio: 151 casos (38,7 %).

Negación de medicamentos: 107 casos (27,4 %).

De acuerdo con la Personería, el 66% de las reclamaciones están relacionadas con barreras en el acceso a servicios o tratamientos médicos. Sin embargo, también se reportan casos por cirugías no realizadas, falta de acceso a medicina especializada, demoras en ayudas diagnósticas, entrega de insumos médicos, sillas de ruedas y pañales, así como solicitudes de exoneración de copagos.

Alertas por crisis en la salud

La crisis no es nueva. En diciembre de 2025, la alta cifra de acciones ya había generado alerta en el ente de control.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Personería, entre 2022 y 2025 se interpusieron 4.695 acciones de tutela y 2.741 incidentes de desacato contra Nueva EPS en Medellín. Solo en 2025, con corte a septiembre, ya se registraban 2.395 tutelas y 1.079 desacatos.

La Nueva EPS cuenta en Medellín con 276.302 afiliados, de los cuales 216.501 pertenecen al régimen contributivo y 59.801 al subsidiado. Esto la convierte en una de las EPS con mayor número de usuarios en el Distrito.

La Personería ha advertido que, como consecuencia de la persistencia de las barreras e incumplimientos en el servicio, se podría derivar en responsabilidad disciplinaria, sanciones judiciales y afectaciones a la continuidad del tratamiento de los usuarios.