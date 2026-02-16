En 25 minutos ubicaron en Apartadó a la familia de Neir Sánchez mediante búsqueda inversa

Apartadó, Antioquia

Eran las 4:45 de la tarde cuando se publicó en internet la fotografía de Neir Sánchez Gómez, un joven que llevaba años sin ser reclamado por su familia.

Veinticinco minutos después, esa imagen ya había sido replicada por un medio de comunicación de Urabá. A las 5:10 p. m., en un barrio de Apartadó, su madre reconocía el rostro de su hijo en la pantalla de un celular.

El caso hace parte de la estrategia denominada búsqueda inversa, liderada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

A diferencia de los procesos tradicionales, esta estrategia no parte de la denuncia reciente de desaparición, sino de cuerpos que ya han sido plenamente identificados y que permanecen como Cuerpos Identificados No Reclamados. La apuesta es acudir a los medios para encontrar a las familias.

Proceso de recuperación del cuerpo

Neir había sido inhumado años atrás en el Cementerio Universal de Medellín. En 2022, durante labores de prospección realizadas por la JEP, su cuerpo fue recuperado, identificado y posteriormente informado a la Unidad de Búsqueda para ubicar a sus allegados.

La coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Urabá, Bajo Atrato-Darién, Patricia Latorre Pérez, explicó el proceso:

“En la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas estamos muy felices porque pudimos encontrar la familia de un cuerpo que pertenece a una estrategia que se llama búsqueda inversa.

El cuerpo de Neir fue inhumado hace muchos años en el Cementerio Universal. En el año 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz lo prospectó y luego nos informó que estábamos buscando a esa familia”.

¿Cómo impactó la difusión de la imagen? El papel de los medios

La funcionaria señaló que fue clave el papel de los medios regionales en la difusión de la imagen y los datos básicos del joven.

“El año pasado acudimos a los medios de comunicación, con quienes estamos eternamente agradecidos, y les entregamos la foto y el nombre de Neir Sánchez para buscar a su familia.

Su familia se enteró que él estaba fallecido justo con esa publicación. Vinieron a nuestra oficina y logramos acordar la entrega de Neir a su familia este año, esta misma semana”.

Entrega del cuerpo

La entrega digna se realizó en Apartadó, con la participación de las entidades involucradas y el acompañamiento psicosocial de la Unidad para las Víctimas.

Según confirmó Latorre, el joven fue asesinado en el marco del conflicto armado en Medellín.

“Junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el acompañamiento psicosocial otorgado por la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, logramos concretar y entregar este cuerpo a su familia para que tuvieran un lugar donde llevar una flor y conocieran cuál fue la verdad de los hechos”.

Panorama de la estrategia de búsqueda inversa

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2024 y 2025, 78 cuerpos incluidos en la estrategia de búsqueda inversa han logrado contacto con algún familiar, mientras otros casos continúan en proceso de ubicación.

Las autoridades reiteraron el llamado a las personas que tengan familiares desaparecidos o información que pueda contribuir a su localización, a comunicarse con la línea habilitada por la Unidad de Búsqueda, como parte de los esfuerzos por garantizar verdad, dignidad y reparación a las víctimas del conflicto armado.