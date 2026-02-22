Al alcalde amenazado de Briceño, la UNP le ratificó un carro sin blindaje y un chaleco

Briceño- Antioquia

El pasado jueves se conoció un panfleto en el que el frente 36 había declarado objetivo militar a José Noé Espinoza , alcalde de Briceño en el Norte de Antioquia. De inmediato se elevó la solicitud a la UNP de reforzar la seguridad del mandatario porque no es la primera vez que recibe esta amenaza.

Ante esta solicitud, la Unidad de Protección respondió de manera oficial que “implementar un vehículo convencional. Ratificar un chaleco blindado y ratificar el escolta” lo que actualmente tiene. Aunque la entidad manifestó que esto se mantendrá hasta que se conozca el resultado del estudio de nivel de riesgo de la policía nacional.

Ante esta respuesta de la UNP, el secretario de seguridad de Antioquia, el general retirado Luis Eduardo Martínez, manifestó que la seguridad del mandatario es prioridad, ya que su nivel de riesgo es alto.

“Porque hay una amenaza real, hay un panfleto de los narcotraficantes de las FARC, que lo declaran objetivo militar. Entonces, a mí me parece que es una negligencia total de la UNP que venga a decir que con un panfleto de esos, espere, yo hago un estudio de seguridad. No, tiene que responder de manera inmediata y colocarle un vehículo blindado y los hombres de seguridad que requiera. ¿Cómo los bandidos sí tienen vehículos blindados de alta gama?”, criticó el funcionario.

Por ahora, la gobernación; la instrucción para el mandatario es que continúe despachando desde el municipio con acompañamiento de la policía y el ejército para evitar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.