Fico: El gobierno nacional retrasó los recursos para equipos electromecánicos del Túnel del Toyo

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó que el megaproyecto vial Túnel del Toyo, que une a las subregiones del Occidente y Urabá, vaya a tener otro retraso por la no llegada de recursos económicos a tiempo para terminar con lo que se podría poner en marcha en diciembre del 2026, como lo habían previsto con el gobernador Andrés Julián Rendón.

Este lunes 16 de diciembre, el alcalde Fico informó que la fecha a la que se había comprometido ya no podrá ser , debido a que no se podrán instalar los equipos electromecánicos necesarios para el Túnel del Toyo, lo que impide su entrada en operación, solo hasta el 2027, eso sí, si las vigencias comprometidas por el actual gobierno nacional llegan en esa anualidad.

“¿Y qué hizo el gobierno, solo joderle la vida a Antioquia y jodernos la vida a Andrés Julián y a mí? Ah, claro, como ellos ya tenían comprometidas las vigencias futuras para los equipos electromecánicos dentro del túnel, ¿qué dijeron? Ah, que las pasaban para el 2027. ¿Qué quiere decir eso? Que el anuncio que hicimos nosotros de que las obras las terminábamos y que en diciembre nosotros, de que las obras las terminamos y que en diciembre del 2026 o enero del 2027 íbamos a tener vía al mar desde Medellín hasta Urabá. ¿Qué hizo Petro? Otra vez poner el palo en la rueda y algo que ya ellos tenían y ya estaban los recursos y los equipos están”.