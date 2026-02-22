El periodo de disminución de calidad del aire invita a analizar un día sin carro voluntario: AMVA

Valle de Aburrá

La entidad ambiental Área Metropolitana del Valle de Aburrá informó que, de acuerdo a los análisis históricos registrados por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, se prevé que esta semana inicie el primer periodo del año de disminución de la calidad del aire debido a diferentes factores contaminantes, entre otros, según el área, por emisiones provenientes del sector transporte e industria, por fenómenos climáticos externos e incendios forestales por fuera de la subregión.

La entidad manifiesta que históricamente, entre el 23 de febrero y el 21 de marzo, se reporta un incremento en las concentraciones de contaminantes atmosféricos desfavorables. Ante esta realidad, el Área Metropolitana invita a las diferentes entidades y empresas a contemplar de manera voluntaria algunas estrategias que permitan disminuir los agentes contaminantes.

Recomendaciones

Invita a los sectores académico, empresarial e institucional a implementar acciones como escalonamiento de horarios laborales y fomento del trabajo remoto. Reducir los desplazamientos en transporte particular y promover las clases virtuales en instituciones de educación superior.

También se invita a contemplar otras acciones como día sin carro voluntario, teletrabajo y rutas empresariales para evitar que los trabajadores usen vehículos particulares, entre otras.

“En 2025 tuvimos un muy buen año para la calidad del aire, y gracias al monitoreo permanente, a las acciones concretas dentro del plan de gestión de calidad del aire y al buen comportamiento ciudadano, no tuvimos que entrar a ningún estado de prevención, pese a que pasamos por los períodos de gestión, tanto entre febrero y abril como entre octubre y noviembre”, manifestó Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La entidad recalca que estas medidas son por ahora voluntarias y que podrían contribuir a que no se llegue a una situación que aumente la contaminación y pase a otro nivel que exija otras acciones restrictivas, como ha ocurrido en otros años; sin embargo, ahora no se tiene ese riesgo.