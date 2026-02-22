Fuerte mensaje de Fico al Gobierno nacional en reunión de seguridad con el ministro de Defensa

Medellín

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión en la alcaldía de Medellín con Federico Gutiérrez, donde se analizaron las cifras de operatividad y se destacó la disminución de delitos como el homicidio, el hurto, la extorsión, entre otros. Sin embargo, el mandatario de la capital antioqueña centró su intervención en hacer una serie de requerimientos al alto funcionario presente y al Gobierno Nacional. Fico solicitó que se arrecien los ataques contra los grupos ilegales en mención, a algunos que delinquen en el Valle de Aburrá.

“Que se les de duro a las estructuras criminales. Las estructuras criminales no merecen tarimazos, merecen guarapazos de parte de la fuerza pública, y eso es lo que nosotros necesitamos acá. Aquí tenemos una fuerza pública activa que da golpes contundentes en contra de la criminalidad. Otros posan de voceros de paz mientras hacen la guerra. Mi respaldo como alcalde de Medellín es absoluto; es a nuestros héroes, a nuestra policía y a nuestras fuerzas militares. Los vamos a cuidar a ellos y los vamos a defender todo el tiempo”, recalcó.

La otra solicitud del alcalde Gutiérrez es reforzar la confrontación directa con ELN, Clan del Golfo y las disidencias del frente 36, responsable de la muerte de los 13 policías en Amalfi el pasado mes de agosto de 2025.

“Que se den los golpes contundentes a alias Calarcá y al Frente 36 de las Farc que atentan contra los antioqueños en otras áreas también del país y contra la gente de Medellín, dirigiendo operaciones terroristas directamente con alias Primo Gay, donde han estado involucrados el Frente 36 de las Farc en tres actos terroristas, dos en Medellín y uno en Bello, contra las torres de energía de EPM”.