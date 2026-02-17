Con utilidades de Hidroituango, Gobernación asumirá la financiación de equipos en el Túnel del Toyo

Medellín, Antioquia

Ante la falta de llegada de recursos económicos para el megaproyecto vial del Túnel del Toyo, la Gobernación de Antioquia anunció que evalúa asumir cerca de 300 mil millones de pesos para garantizar la instalación de los equipos electromecánicos, debido a retrasos que atribuye al Gobierno Nacional.

El mandatario departamental, Andrés Julián Rendón, aseguró que la Nación no ha cumplido con la instalación de estos equipos, pese a que el tramo principal del proyecto, el túnel de 10 kilómetros, está terminado desde el año pasado y permitiría montar el 75 % de los sistemas electromecánicos, los cuales permanecen almacenados desde hace más de un año.

“Prefieren seguir pagando bodegaje e incurrir en un detrimento patrimonial antes que instalar los equipos. Parece que les hubiese fastidiado el anuncio que hicimos con el alcalde de que en diciembre de este año íbamos a poder transitar por las vías”, expresó el gobernador de Antioquia.

Lea también: Hidroituango no está guardando agua porque una restricción ambiental se lo impide.

Según explicó, mientras la Gobernación ya ha destinado 500 mil millones de pesos y el Distrito de Medellín más de 340 mil millones para asumir tramos que eran responsabilidad nacional, los recursos para los equipos fueron aplazados por la Nación hasta 2027 y 2028.

Ante esta situación, Rendón informó que envió un oficio a la Contraloría General de la República y propuso que, desde Hidroituango, se adelanten los recursos faltantes para instalar los equipos en 2026, asumiendo el costo financiero, con el fin de evitar más retrasos y permitir la puesta en funcionamiento del túnel.

“Ayer, en Consejo de Gobierno, decidimos hablar con el contratista, advertir sobre el detrimento patrimonial y pedirle al IDEA que aporte los 120 mil millones que se necesitan de inmediato para instalar los equipos electromecánicos, mientras la Gobernación asume el costo financiero”, añadió el mandatario.

Por consiguiente, Antioquia busca financiar cerca de 300 mil millones de pesos necesarios para avanzar de manera definitiva en el Túnel del Toyo.