Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 23 de febrero de 2026: Leve baja en inicio de semana

Según el Banco de la República de Colombia, la tasa de cambio nominal es el valor de la moneda nacional frente a una moneda extranjera, generalmente el dólar estadounidense, ya que esta es la divisa utilizada en la mayoría de transacciones internacionales. En términos simples, indica cuántos pesos colombianos se deben pagar por un dólar.

La entidad también menciona que cuando la tasa de cambio aumenta, se habla de una depreciación del peso, lo que significa que la moneda colombiana pierde valor y se necesitan más pesos para comprar un dólar.

Por el contrario, cuando la tasa disminuye, se presenta una apreciación del peso, es decir, la moneda local se fortalece y se requieren menos pesos por cada dólar.

Le puede interesar: ¡Evite multas! Así será el Pico y Placa en Bogotá del 23 al 28 de febrero de 2026: rotación, horario

¿Qué es la TRM?

En Colombia según el banco de la República, la referencia oficial del dólar es la Tasa Representativa del Mercado (TRM). Este indicador corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por las entidades financieras autorizadas.

La TRM refleja las transacciones efectuadas entre bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex), entre otros actores del sistema financiero.

Esta tasa siempre se expresa en pesos colombianos por un dólar estadounidense.

También le puede interesar: ¿Cuánto dinero en efectivo se puede transportar dentro de Colombia? Esto dice la ley

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 23 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.691,34 pesos (COP) para este lunes 23 de febrero de 2026. iniciando el mercado cambiario de la última semana de febrero.

Esta cotización representa una ligera baja con respecto al precio del cierre de la semana anterior, viernes 20 de febrero cuando el precio se situó en los 3.695,72 pesos (COP)

Puede leer: ¿Cómo sacar certificado de representación legal de propiedad horizontal? Pasos y condiciones trámite

Cotización del dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, lunes 23 de febrero

Estos son los valores que se manejan hoy 23 de febrero en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,600 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,600 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín: 3,490 pesos por compra y 3,640 pesos por venta.

3,490 pesos por compra y 3,640 pesos por venta. Cali: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,620 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,620 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Evidenciando que las únicas ciudades del país que tuvieron variaciones en el precio de compra y venta del dólar fueron Bogotá y Medellín con respecto al cierre de la semana anterior (viernes 20 de febrero).

También puede leer: LATAM asegura que operación del aeropuerto debe estar alineada con estándares internacionales

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: