LATAM asegura que operación del aeropuerto debe estar alineada con estándares internacionales

En medio del debate nacional sobre las modificaciones en los slots aeroportuarios, o mejor, en los turnos de despegue y aterrizaje para las aerolíneas, LATAM Airlines Colombia reiteró en una comunicación conocida por Caracol Radio la necesidad de que el país mantenga su marco normativo alineado con los estándares internacionales del Worldwide Airport Slots Guidelines (WASG), "para la asignación eficiente y transparente de la capacidad aeroportuaria".

Asimismo, la aerolínea señaló que la implementación integral de estos lineamientos debe incluir un mecanismo robusto de monitoreo que permita verificar el uso adecuado de los slots asignados por cada una de las aerolíneas.

“Incluyendo un mecanismo de monitoreo que permita verificar el uso adecuado de los slots asignados, y especialmente que asegure que aquellos que no sean utilizados o requeridos sean oportunamente devueltos, por todas las aerolíneas, a la bolsa de slots, conforme a los plazos establecidos en la normatividad vigente“, indica la aerolínea.

En ese sentido, para LATAM, el monitoreo cobra especial relevancia en aeropuertos congestionados como el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde la optimización de la infraestructura disponible resulta “determinante para garantizar oportunidades equitativas de crecimiento entre los operadores, ampliar la conectividad y ofrecer más alternativas a los pasajeros”

Aerocivil dice que estándares WASG no son tratados vinculantes

Las aerolíneas advierten que Colombia podría apartarse de los estándares WASG, que regulan la asignación de slots en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo.

Esta consternación se reafirma en un documento conocido por Caracol Radio que la Aerocivil envió a la Procuraduría, en donde afirma que estas directrices son una referencia técnica y no un tratado obligatorio.

“Si bien las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) son un referente mundial, no son tratados vinculantes que anulen la potestad reglamentaria de la Aerocivil. La “armonía” internacional no puede ser un pretexto para la ineficiencia doméstica o para mantener un monitoreo actual que la misma IATA reconoce como deficiente y causal de problemas diarios“, dice la autoridad aeronáutica.

En ese sentido, la IATA, el gremio internacional de aerolíneas, adviertió en varias oportunidades que si Colombia se aleja de ese estándar, podría quedar en desventaja frente a otros aeropuertos de la región.

A propósito, en la respuesta del Gobierno al requerimiento del Ministerio Público, se señala que la IATA, que, recordemos, manifestó su inquietud por el proyecto de reforma, no es un organismo internacional, sino un gremio económico, conformado no por Estados, sino por empresas de aviación de varios países.

“La IATA no es un organismo internacional, sino un gremio económico, de derecho privado, conformado no por estados, sino por empresas de aviación de muchos países”, se lee en la respuesta enviada a la Procuraduría.