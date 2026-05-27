Sindicato advierte que el FOMAG se estaría usando como plataforma política

Sintrafiduciarios, Sindicato Nacional de Trabajadores de las Sociedades Fiduciarias en Colombia, denunció que mientras persisten graves problemas en la estructuración del modelo de salud docente, se estaría usando el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, como plataforma política

De acuerdo con el sindicato, se está incurriendo en la utilización de escenarios mediáticos, plataformas digitales y narrativas políticas alrededor del FOMAG mientras persisten graves problemas en la estructuración del modelo de salud docente.

De acuerdo con Sintrafiduciarios, la preocupación no es ideológica sino institucional, pues hay imágenes publicadas en redes oficiales del vicepresidente del FOMAG y miembros de su equipo participando activamente en las movilizaciones políticas del 1 de mayo, utilizando camisetas y símbolos asociados al proyecto político del gobierno, así como compartiendo espacios con activistas, exfuncionarios y personas cercanas a estructuras políticas que hoy aparecen alrededor del FOMAG y de la Fiduprevisora.

El sindicato también denuncia estigmatización contra trabajadores en el FOMAG, uso de redes y medios para persecución laboral, campañas mediáticas contra funcionarios y afiliados, así como señalamientos sin decisiones judiciales concluidas.

Además, uno de los apartes más delicados del comunicado de Sintrafiduciarios tiene que ver con las nuevas vinculaciones realizadas alrededor del FOMAG durante la ley de garantías. El sindicato advirtió que se contrató a más de 50 personas adicionales, se reemplazó a más de 100 trabajadores, y que varias de esas vinculaciones tendrían relación con exfuncionarios, contratistas y círculos cercanos a la Supersalud.

Asimismo, señalan que la salida del exgerente Jurídico del FOMAG no fue el único movimiento administrativo reciente dentro de la entidad.