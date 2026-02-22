¿Cuánto dinero en efectivo se puede transportar dentro de Colombia? Esto dice la ley

El uso del dinero en efectivo en Colombia sigue siendo muy frecuente a pesar de que los pagos electrónicos y las billeteras digitales cada vez sean más comunes para hacer transacciones, pues una encuesta del Banco de la República reveló que el dinero en efectivo representa el 77,8% de las transacciones y el 78,6% del valor total de los pagos en el país.

Al realizar transacciones con dinero en efectivo, pueden surgir dudas acerca de cuál es el monto máximo de dinero en efectivo que una persona puede portar de manera legal ante las autoridades tributarias y aduaneras.

¿De cuánto es la suma máxima de dinero en efectivo que se puede transportar en Colombia?

La legislación en Colombia no contempla una cifra límite para el porte de dinero en efectivo si la persona se está desplazando dentro del país, sin importar si es entre regiones o ciudades.

Por eso, según autoridades y expertos en Derecho, portar grandes cantidades de dinero en efectivo en territorio colombiano no es un delito en sí mismo ni está limitado por una cifra fija según la ley.

Esto significa que, si una persona carga una alta suma de dinero en pesos colombianos o en moneda extranjera, no está incumpliendo una norma solamente por la cantidad que lleva. No tendrá problema si puede demostrar que el origen de esos recursos es lícito y lo justifica ante una autoridad.

No obstante, la Ley 1121 de 2006 –que combate el lavado de activos y la financiación del terrorismo– determina que las autoridades pueden hacer controles y exigir documentación si detectan posibles irregularidades. Si, por ejemplo, intuyen que la cantidad de dinero es inusualmente alta o habría actividades ilícitas de por medio, están en la facultad de entrar a inspeccionar.

¿Qué pasa con los viajes al exterior?

Si se porta una alta suma de dinero al cruzar la frontera del país (ya sea de salida o de llegada), la cosa cambia: ahí sí existen obligaciones legales y, en caso de no cumplirse los procedimientos establecidos, existe riesgo que se le imponga una sanción.

Sin declaración, el tope es de diez mil dólares estadounidenses (USD $10.000) o su equivalente en cualquier moneda, ya sea pesos colombianos (alrededor de $38 millones en la actualidad) u otra divisa. Ese monto se aplica tanto para ciudadanos colombianos como para extranjeros que viajan hacia o desde Colombia por vía aérea, terrestre o marítima.

Si se transportan más de USD $10.000 en efectivo o títulos representativos de dinero (como cheques o giros) al cruzar una frontera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) establece que es obligatorio que sean declarados.

¿Cómo declarar ingreso o salida de más de USD $10.000 de Colombia?

El Formulario 530 de la Dian, llamado ‘Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero – Viajeros’, es la herramienta para declarar el ingreso o salida de más de USD $10.000 de Colombia.

Con esta declaración, las autoridades conocerán el monto total transportado, su origen, su destino y la ruta del viajero. Esto les permitirá contar con un control aduanero y prevenir delitos financieros.

El Formulario 530 se debe diligenciar y presentar antes de pasar por los controles migratorios en aeropuertos, pasos fronterizos o puertos.

En la página de la Dian puede encontrar el formulario 530, o también acceder a él a través de este enlace:

