Beneficios por ser jurado de votación 2026: Así funciona el día compensatorio en Colombia

Cada cuatro años, se llevan a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia. En ellas, los ciudadanos se encargan de votar por el próximo presidente y vicepresidente de la República, mientras que otros deberán ejercer como jurados en los lugares y las mesas habilitadas para esta jornada electoral.

Según indica la Registraduría Nacional del Estado Civil, cerca de 2.300.000 personas fueron postuladas a partir de los listados emitidos por empresas, instituciones educativas y agrupaciones políticas. Entre ellos, unos 850.000 fueron elegidos para que cumplan esta función durante las elecciones presidenciales (primera vuelta) del próximo 31 de mayo.

Tras el sorteo realizado por la entidad, se habilitó una plataforma para que los ciudadanos puedan revisar si fueron elegidos para ejercer como jurados de votación. Asimismo, se le indicará el cargo que ocupará en la mesa a la que fue asignado (presidente, vicepresidente o vocal).

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¿Qué beneficios reciben los jurados de votación?

Según explica la Registraduría, si una persona se desempeña como jurado de votación, sin importar las elecciones que se lleven a cabo, podrá disfrutar de un día compensatorio de descanso remunerado que deberá acordar en los 45 días siguientes a la jornada de comicios, tal como lo establece el artículo 105 del Código Electoral.

Por otra parte, si las elecciones corresponden a los Consejos de Juventud, el menor de edad que preste sus funciones como jurado de votación recibirá derecho a obtener 20 horas en su servicio social estudiantil obligatorio, un requisito que debe cumplir para graduarse como bachiller académico.

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Es importante mencionar que, si una persona en Colombia ejerce su derecho al voto en cualquier jornada electoral, podrá disfrutar de medio día compensatorio de descanso remunerado que deberá acordar directamente con su empleador, por lo que los jurados de votación tienen un mayor beneficio al finalizar los comicios.

Por otra parte, los ciudadanos que quedaron elegidos para este cargo deberán asistir a la respectiva capacitación en la fecha y hora a la que son citados por parte de la Registraduría, algo que también podrá verificar en la página web de la entidad. Asimismo, si llega a incumplir esta cita, así como en el día de las elecciones, se expone a una multa de 10 salarios mínimos.

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¿A qué hora se debe presentar un jurado de votación para las elecciones presidenciales?

Según información de la Registraduría, los ciudadanos seleccionados como jurados de votación deben presentarse en la mesa previamente designada a partir de las 7:00 de la mañana, a más tardar a las 7:30 de la mañana.

Ya que desde este horario se deben iniciar las labores de verificación del kit electoral entregado por la entidad para estos comicios presidenciales.

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¿Qué horario debe cumplir un jurado de votación durante las elecciones presidenciales?

Tenga en cuenta que la jornada electoral empieza desde las 8:00 de la mañana y concluirá a las 4:00 de la tarde, pero los jurados no se podrán retirar hasta que cierren la urna, realicen el conteo de votos y el cumplimiento del diligenciamiento de los documentos electorales del escrutinio de la mesa, teniendo como límite horario las 11:59 de la noche.

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