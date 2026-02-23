¡Evite multas! Así será el Pico y Placa en Bogotá del 23 al 28 de febrero de 2026: rotación, horario

La Secretaría de Movilidad se ha encargado de que esta medida la cumplan los vehículos particulares, taxis, transportes especiales y vehículos de carga, en la capital. A partir de este plan, se realiza la restricción vehicular en días y horas determinadas.

El pico y placa tiene como objetivo minimizar la cogestión en el tránsito y minimizar el impacto al medio ambiente ocasionado por los gases vehiculares.

Horario de pico y placa febrero 2026 en Bogotá

Para este mes de febrero de 2026, la restricción de pico y placa se manejará con el último dígito de la placa del vehículo, con un horario extendido que rige de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Pico y Placa en Bogotá del 23 al 28 de febrero de 2026

Lunes 23 de febrero

Durante este día pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 24 de febrero

El martes 24 de febrero pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 25 de febrero

En la mitad de la semana podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 26 de febrero

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 27 de febrero

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 28 de febrero:

No aplica la medida de pico y placa.

Precios del Pico y Placa Solidario para 2026 en Bogotá

El permiso de Pico y Placa Solidario, que exime a los vehículos particulares de la restricción de movilidad, ha ajustado sus precios base para los vehículos matriculados en la capital. Los valores estipulados son:

• Permiso diario: $70.294.

• Permiso mensual: $561.808.

• Permiso semestral: $2.809.311.

Multa por evadir el pico y placa en Bogotá

Para el este 2026, si en su momento usted llega a incumplir la medida del pico y placa, tendrá que pagar una multa, como se ha manejado en años pasados. Dicha sanción económica puede equivaler a 15 salarios mínimos legales diarios, cabe resaltar que, dicho monto está conectado con el salario vigente; incluso, en este proceso, se maneja también la inmovilización del vehículo.

