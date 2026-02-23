¡Evite multas! Así será el Pico y Placa en Bogotá del 23 al 28 de febrero de 2026: rotación, horario
Conozca también los precios del Pico y Placa Solidario para este 2026
La Secretaría de Movilidad se ha encargado de que esta medida la cumplan los vehículos particulares, taxis, transportes especiales y vehículos de carga, en la capital. A partir de este plan, se realiza la restricción vehicular en días y horas determinadas.
El pico y placa tiene como objetivo minimizar la cogestión en el tránsito y minimizar el impacto al medio ambiente ocasionado por los gases vehiculares.
Horario de pico y placa febrero 2026 en Bogotá
Para este mes de febrero de 2026, la restricción de pico y placa se manejará con el último dígito de la placa del vehículo, con un horario extendido que rige de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.
Pico y Placa en Bogotá del 23 al 28 de febrero de 2026
Lunes 23 de febrero
Durante este día pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Martes 24 de febrero
El martes 24 de febrero pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 25 de febrero
En la mitad de la semana podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Jueves 26 de febrero
Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 27 de febrero
pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Sábado 28 de febrero:
No aplica la medida de pico y placa.
Precios del Pico y Placa Solidario para 2026 en Bogotá
El permiso de Pico y Placa Solidario, que exime a los vehículos particulares de la restricción de movilidad, ha ajustado sus precios base para los vehículos matriculados en la capital. Los valores estipulados son:
• Permiso diario: $70.294.
• Permiso mensual: $561.808.
• Permiso semestral: $2.809.311.
Multa por evadir el pico y placa en Bogotá
Para el este 2026, si en su momento usted llega a incumplir la medida del pico y placa, tendrá que pagar una multa, como se ha manejado en años pasados. Dicha sanción económica puede equivaler a 15 salarios mínimos legales diarios, cabe resaltar que, dicho monto está conectado con el salario vigente; incluso, en este proceso, se maneja también la inmovilización del vehículo.
