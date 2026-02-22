¿Cómo sacar certificado de representación legal de propiedad horizontal? Pasos y condiciones trámite

Reforma tributaria no grava con IVA cuotas de administración en propiedades horizontales: esto dice el proyecto

En Colombia, uno de los documentos que se solicitan con más frecuencia es el certificado de representación legal de propiedad horizontal, pues es requerido para trámites inmobiliarios, bancarios y administrativos.

Este documento no solo certifica quién es el representante legal de un conjunto residencial, edificio o centro comercial que esté constituido bajo el régimen de propiedad horizontal, sino que también confirma que su designación está vigente. Generalmente, esta función la ocupa el administrador.

Por lo anterior, es necesario tener actualizado este certificado para diferentes trámites, como por ejemplo suscribir contratos, firmar documentos ante entidades públicas o privadas, abrir cuentas bancarias, gestionar procesos judiciales o adelantar trámites ante notarías.

Tenga en cuenta que cualquier persona puede descargar el certificado, por lo que no se necesita ser propietario o administrador del edificio o conjunto. Como se trata de información pública registrada ante la Cámara de Comercio, no existe ninguna restricción para su consulta.

¿Qué es el certificado de representación legal?

Las propiedades horizontales en Colombia se rigen por la Ley 675 de 2001 y esta norma determina que, a pesar de que no son sociedades comerciales, deben registrarse ante la Cámara de Comercio que corresponda a su jurisdicción.

En este registro queda inscrita tanto la persona jurídica de la copropiedad como su representante legal y suele tener una vigencia de 30 días para la mayoría de trámites (dependiendo de la entidad que lo solicite).

¿Qué información contiene el certificado de representación legal?

El certificado de representación legal expedido por la Cámara de Comercio contiene la siguiente información:

Nombre completo de la copropiedad.

Número de identificación tributaria (NIT), si aplica.

Dirección del inmueble.

Nombre del representante legal, que normalmente es el administrador.

Tipo de nombramiento y vigencia.

Facultades registradas.

¿Cómo descargar el certificado de representación legal?

Para descargar el certificado de representación legal, debe hacerlo directamente desde la página web de la Cámara de Comercio en la que esté registrada la propiedad horizontal. Es decir, si por ejemplo el edificio se encuentra en Bogotá, el trámite debe realizarse ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

Una vez tenga identificada la Cámara de Comercio correspondiente, debe dirigirse a su portal web y seguir el siguiente paso a paso que suele ser muy parecido:

Ingrese a la página web de la Cámara de Comercio correspondiente. Busque la sección ‘Servicios en línea’ o ‘Trámites virtuales’. Escoja la opción de certificados, donde encontrará varias opciones como por ejemplo certificado de existencia y representación legal y otros documentos. Para el caso de propiedad horizontal, elija el certificado de representación legal de entidad sin ánimo de lucro o propiedad horizontal (dependiendo de cómo esté referenciado). Digite los datos de la copropiedad. Busque mediante el nombre completo del conjunto o edificio, el NIT o el número de matrícula y verifique la información. El sistema le mostrará los datos básicos de la copropiedad antes de pagar. Es importante que revise que estos correspondan al inmueble correcto. Una vez confirme que la información sea correcta, realice el pago en línea. Descargue el archivo en formato PDF.

¿Cuánto cuesta el certificado de representación legal?

El valor del certificado de representación legal varía cada año y depende de la Cámara de Comercio. Normalmente, su precio oscila entre los $7.000 y $10.000 pesos por documento en formato digital.

Usted puede hacer el pago con tarjeta débito, crédito o a través de PSE.

Después de que el pago haya sido confirmado, el sistema habilitará la descarga del certificado con la correspondiente firma digital. Además, se enviará una copia al correo electrónico registrado.

