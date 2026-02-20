Así cierra la semana el dólar en Colombia HOY 20 de febrero ¿subió o bajó? Esto reporta el Banrep

En portada: Imagen ilustrativa del dólar estadounidense. A la derecha, imagen traslúcida de estadísticas económicas junto a un código binario (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República ha compartido los precios por los que se manejará el comercio de dólares para el cierre de la tercera semana de febrero. Durante este mes dólar ha oscilado entre los 3.600 y 3.700 pesos respectivamente, aunque la tendencia reciente puede romperse en los próximos días.

El comportamiento del peso ha estado marcado por el contexto geopolítico tanto de Estados Unidos como de Colombia, el cual ha generado incertidumbre ante el dólar en los mercados internacionales, añadido al debate nacional para combatir la emergencia climática, la inflación y el ajuste al salario mínimo.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 20 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en 3.695,72 pesos (COP) para este viernes 20 de febrero de 2026, cerrando el mercado cambiario de la tercera semana de febrero. Esto representa un leve aumento respecto al día anterior ($3.669,21 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,590 pesos por compra y 3,690 pesos por venta.

: 3,590 pesos por compra y 3,690 pesos por venta. Medellín: 3,480 pesos por compra y 3,630 pesos por venta.

3,480 pesos por compra y 3,630 pesos por venta. Cali: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,620 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,620 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Gobierno sostiene aumento al salario mínimo del 23%

Bajo el lema ‘ni un peso atrás’, el presidente Gustavo Petro ofreció una alocución en la Plaza de Bolívar después de las manifestaciones que se dieron en Bogotá durante la jornada del jueves.

Entre los temas mencionados, el mandatario declaró que el Gobierno Nacional ya cuenta con “los estudios técnicos y científicos de la economía clásica” para respaldar el ajuste al salario mínimo por $2′000.000 de pesos totales (Mínimo vital + auxilio de transporte).

“Metimos los estudios de productividad laboral, metimos los estudios de canasta mínima vital. Todos los que pidió”, acotó el mandatario.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de fondo la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Fotos: Getty Images. Ampliar Gustavo Petro, presidente de Colombia, y de fondo la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Fotos: Getty Images. Cerrar

También defendió las bases políticas de esta medida, ya que según el mandatario está en juego la defensa del hogar y de una economía para la vida, cuestionando las decisiones de la rama judicial. Así entonces, Petro reconoció que es probable que vengan “más presiones para tumbar de nuevo este decreto”, así que hizo un llamado a la ciudadanía para que el pueblo se pronuncie en las calles ante cualquier respuesta.

Téngase en cuenta que el salario mínimo propuesto ya estaba aplicando desde inicios de 2026, en donde se había firmado el decreto 1469 que ordenaba el reajuste de esta cifra. Sin embargo, el pasado 13 de febrero, el Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de ese decreto y exigió al Gobierno presentar uno nuevo aplicando “integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes” que justifiquen ese incremento.

Será el mismo Consejo de Estado quien analizará el nuevo decreto y decida si los estudios económicos son pertinentes y justifican la cifra del salario mínimo estipulada por el Gobierno Nacional.