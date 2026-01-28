¿Qué hacer si tiene dólares en Colombia tras la última caída? Expertos recomiendan estas opciones

Con los últimos movimientos del precio del dólar en Colombia, muchas personas que han tenido la oportunidad de tener ingresos o ahorros en esta divisa se preguntan cuáles son las mejores opciones para aprovechar la “montaña rusa” y sacarle el mayor provecho sin perder poder adquisitivo.

En ese sentido, aunque las transacciones en dólares son completamente legales en Colombia, siguen existiendo diversas barreras y vacíos para las personas naturales que manejan esta divisa.

Así las cosas, en un panorama que desde el primer día del año sigue con tendencia a la baja, vale la pena revisar cuáles son las opciones actuales más confiables para manejar dólares en Colombia, muchas de ellas emanando desde un entorno digital cada vez más nutrido.

¿Cuáles son las mejores opciones para manejar dólares en Colombia?

Pese a las limitaciones, actualmente existen en Colombia varias opciones para administrar dólares; la mayoría de ellas y algunas de las más novedosas provienen del ecosistema digital financiero, que ha crecido notablemente en los últimos años.

En ese sentido, el CEO de la fintech Mono, Juan Camilo Poveda, explicó cuáles son algunas de estas alternativas digitales:

Stablecoins: De acuerdo con el experto, esta categoría de criptomonedas, creadas para mantener un valor constante por su vinculación con una divisa como el dólar o activos de referencia , permite tener una baja volatilidad, al mismo tiempo que funciona para hacer pagos y proteger el valor invertido.

De acuerdo con el experto, esta categoría de criptomonedas, creadas para mantener , permite tener una baja volatilidad, al mismo tiempo que funciona para hacer pagos y proteger el valor invertido. Billeteras digitales: Estas herramientas permiten administrar los dólares, tenerlos guardados e incluso disponer de ellos fácilmente. Las billeteras facilitan utilizar los fondos para pagos o transferir sin la obligación de estar a merced del cambio del momento.

Estas herramientas permiten administrar los dólares, tenerlos guardados e incluso disponer de ellos fácilmente. Las billeteras facilitan utilizar los sin la obligación de estar a merced del cambio del momento. Cuentas de dólares digitales: Además de proteger el valor del dinero, sirven para administrar, recibir y movilizar dólares sin necesidad de convertir en efectivo o utilizar casas de cambio con comisiones elevadas. En la mayoría de los casos, funcionan como cuentas normales para los usuarios que quieren disponer fácilmente de sus dólares.

Asimismo, el entorno de los activos digitales en Colombia seguirá creciendo con nuevas opciones para las empresas y los usuarios. Según resalta Poveda, compañías como Mono ofrecerán a otras fintech o empresas en general la oportunidad de ofrecer cuentas en dólares digitales a través de una billetera multidivisa basada en stablecoins.

¿Cómo beneficiarse del precio del dólar a la baja en Colombia?

Los expertos recomiendan tomar medidas puntuales y directas para aprovechar la tendencia a la baja del dólar en Colombia en las últimas semanas, según resalta el portal económico Bloomberg.

Entre estas se encuentran las siguientes:

Compras en el exterior: De acuerdo con Econexia de Corferias, las empresas pueden aprovechar para importar o comprar maquinaria e insumos más baratos fuera del país; esto se debe a que se requerirían menos pesos para el mismo producto en el mercado internacional .

De acuerdo con Econexia de Corferias, las empresas pueden aprovechar para importar o comprar maquinaria e insumos más baratos fuera del país; esto se debe a que se requerirían . Comercio de productos: La plataforma de negocios resalta que los comerciantes se pueden beneficiar del precio del dólar importando artículos a menor precio. Tal es el caso de los electrodomésticos como neveras, televisores, computadores, equipos de sonido y más . A un grado similar, los carros también podrían costar menos.

La plataforma de negocios resalta que los comerciantes se pueden beneficiar del precio del dólar importando artículos a menor precio. Tal es el caso de los . A un grado similar, los carros también podrían costar menos. Consumidores: Bloomberg resalta que las personas que quieren hacer viajes internacionales, estudiar en el exterior o comprar productos importados se pueden beneficiar de la fluctuación.

Una consideración fundamental a tener en cuenta es el hecho de que los precios no permanecerán siempre a la baja, por lo cual, además de intentar aprovechar la tendencia, es importante tener reservas, ingresos pasivos o inversiones seguras que permitan tener cobertura cambiaria cuando el precio del dólar rebote y vuelva a subir.