Arias tras derrota de Junior: “Es inadmisible e imperdonable que recibamos goles de pelota quieta”

Luego de la derrota 2-1 del Junior de Barranquilla frente a Independiente Santa Fe en El Campín, el técnico Alfredo Arias y el defensor Lucas Monzón comparecieron en rueda de prensa y coincidieron en que los errores en pelota quieta terminaron marcando el rumbo del partido.

Arias fue enfático al referirse a los desajustes defensivos que viene presentando el equipo. “Me preocupa porque pasan a ser desatenciones”, señaló inicialmente. El entrenador profundizó en la manera en que llegaron los goles: “Es inadmisible, es imperdonable que recibamos goles de pelota quieta y/o goles fáciles. Los dos goles fueron prácticamente de pelotas quietas”.

Le puede interesar: Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así quedó con las victorias de América y Santa Fe

El uruguayo explicó que el equipo compitió de igual a igual, pero volvió a pagar caro las fallas en momentos puntuales. “Jugamos de igual a igual, pero con el condicionante de recibir fácil otra vez los goles. Eso ahora todavía podemos solventarlo, por la altura del campeonato, pero para todo lo que se viene eso es imperdonable. No podemos seguir así”, afirmó.

Sobre el trabajo defensivo en la semana, Arias defendió la metodología implementada: “El trabajo específico es el trabajo de siempre, el trabajo del semestre pasado, el trabajo que venimos haciendo hace casi 20 años”. Sin embargo, insistió en que los errores puntuales no pueden repetirse.

También le interesa: Así fue el gol de Kevin Serna que le dio la victoria a Fluminense en la semifinal del Torneo Carioca

Consultado por la racha negativa ante Santa Fe en Bogotá, el técnico reconoció la dificultad histórica del escenario: “Hay cosas que a veces se dan que uno no las puede explicar. Si hace 18 años… no las puedo explicar yo”. No obstante, matizó que el problema ha sido específicamente frente al conjunto cardenal y no en general en El Campín. “Es algo a corregir porque es un rival que tenemos en el campeonato y que queremos dar vuelta a esa mala actuación que está teniendo Junior cada vez que se enfrenta a Santa Fe”.

En cuanto a la salida de Jesús Ríos, Arias aclaró que se debió a un problema físico: “En el primer tiempo nos planteó que estaba con una carga muscular e hizo esfuerzos que lo llevaron a que en un momento miró para el banco para poder hacer la sustitución”.

Lea aquí: Tabla del descenso en Colombia: Así quedó con la derrota de Chicó a manos de Águilas Doradas

Por su parte, Lucas Monzón se refirió al duelo personal con Hugo Rodallega, destacando que lograron controlarlo. “Sabemos el tipo de jugador que es, sabemos que no podemos estar distraídos, pero como lo dijiste vos, lo marcamos bien. No nos convirtió, que eso fue lo importante para los centrales”, expresó.

El defensor también hizo autocrítica sobre el funcionamiento colectivo y descartó que el estado de la cancha influyera en el resultado. “La cancha no hay excusa, estaba bien, estaba para jugar. Hay que corregir desatenciones, mejorar esa parte. Tuvimos algunas chances de gol, tenemos que ser más claves en eso”, sostuvo.

Le puede interesar: La ciudad sede de Colombia para el Mundial 2026 se encuentra en alerta por ola de violencia

Finalmente, Monzón envió un mensaje de enfoque hacia lo que viene: “Como dijo el profe, hay que corregir mucho en pelota quieta, no hacernos esos goles fáciles. Hay que mejorar mucho en esa zona, pero hay que seguir mejorando y ya el fin de semana tenemos revancha”.