Estos son los únicos casos en los que pueden salir del reporte de Datacrédito, según la nueva ley

Las Centrales de Información de Crédito, como Datacrédito Experian y TransUnion, constituyen el sistema crediticio colombiano. Estas entidades actúan como repositorios y analistas de la “hoja de vida financiera” de personas y empresas. Su función es recopilar, consolidar y analizar la información sobre el historial y comportamiento de pago de los ciudadanos, un proceso esencial para que las entidades financieras, empresas y operadores de servicios puedan evaluar el perfil de riesgo de un solicitante antes de tomar decisiones.

¿Qué significa tener un reporte positivo y negativo en Datacrédito?

Un historial positivo marcado por el cumplimiento oportuno de las obligaciones se traduce en un buen puntaje crediticio (por ejemplo, por encima de 670 en Datacrédito o 655 en TransUnion), lo que facilita el acceso a mejores condiciones en préstamos, tarjetas de crédito y contratos comerciales.

Un reporte negativo es producto de la mora o el incumplimiento del recurso, lo que deteriora este puntaje. Aunque la ley estipula plazos para la caducidad del dato negativo (permanece hasta el doble del tiempo que duró la mora, con un máximo de cuatro años desde el pago), un registro desfavorable puede llevar al rechazo automático de solicitudes y limitar las opciones de financiación.

¿Lo han reportado en Datacrédito injustamente?

Un error en el reporting o, más grave aún, un caso de suplantación de identidad, puede generar un reporte negativo injustificado. Esto resulta en la exclusión del afectado del ambiente financiero legítimo, un problema que se ha repetido significativamente en los últimos años debido al auge de los fraudes digitales.

El incremento en la sofisticación de los ciberdelincuentes y las modalidades de suplantación ha puesto a miles de colombianos en la difícil posición de tener que litigar para limpiar sus historiales crediticios. Estos reportes fraudulentos no solo afectan la capacidad de endeudamiento a corto plazo, sino que imponen una carga administrativa y emocional considerable sobre la víctima, obligándola a demostrar que la deuda o el incumplimiento no fueron suyos. Las centrales, en virtud de la Ley de Habeas Data, tienen la obligación de corregir y eliminar estos datos cuando se comprueba el fraude.

Casos en los que pueden salir del reporte de Datacrédito

Un cambio significativo ha llegado para mitigar el perjuicio causado por los reportes crediticios erróneos derivados de fraudes u otras razones. La Corte Constitucional ha validado la Ley contra el Fraude Digital, una normativa aprobada por el Congreso hace dos años y ratificada como constitucional en octubre de 2025. Esta decisión otorga un mandato directo a las centrales de riesgo para que procedan con la eliminación de los registros negativos que se hayan originado por casos confirmados de suplantación de identidad.

¿Cómo tumbar reportes de Datacrédito? Este es el paso a paso

El procedimiento estipulado por esta legislación es claro: la persona que ha sido víctima de un fraude debe, en primer lugar, presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y notificar de manera formal a la entidad financiera donde se generó la obligación crediticia no reconocida. Una vez que el banco reciba tanto la denuncia como las evidencias que acrediten la existencia del fraude, dispone de un plazo de diez días hábiles para examinar la situación y solicitar a los burós de crédito (Datacrédito o TransUnion) la supresión del reporte incorrecto.

Es importante destacar que el ajuste no se limita simplemente a borrar la anotación. El registro original será reemplazado por una indicación especial: “Víctima de Falsedad Personal”. La normativa garantiza que esta anotación no será interpretada como un reporte negativo ni tendrá incidencia alguna sobre la calificación o score crediticio del usuario afectado.

Adicionalmente, esta medida impone una obligación a las entidades financieras para que suspendan inmediatamente cualquier proceso de cobro asociado a la deuda fraudulenta y tomen las acciones necesarias para restaurar plenamente el buen nombre y la reputación crediticia de la persona afectada. Esta iniciativa fue impulsada conjuntamente por el Gobierno Nacional y el Poder Legislativo con el objetivo estratégico de fortalecer los mecanismos de defensa frente a los delitos financieros y digitales, responsables de miles de casos anuales de usurpación de identidad en el país.