Nuevos límites de retiros en cajeros y transferencias bancarias: Topes actualizados

Los colombianos que realizan operaciones financieras por internet, cajeros automáticos o corresponsales bancarios deben tener en cuenta los nuevos topes de retiros y transferencias establecidos recientemente por las principales entidades bancarias del país.

La medida responde al aumento del uso de canales digitales y a la necesidad de mejorar la seguridad en las operaciones, en un contexto donde todavía predomina el uso del efectivo.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, durante el último año las transacciones en línea representaron el 21,9 % de todas las operaciones bancarias no presenciales en Colombia. Sin embargo, solo un 15 % de los usuarios prefiere los medios digitales para administrar su dinero, mientras que el 79 % sigue prefiriendo el efectivo como principal forma de pago.

Cambios en Bancolombia

Bancolombia fue una de las primeras entidades en actualizar sus topes de transferencias y retiros:

Cuentas no inscritas: máximo de $3’000.000 diarios.

máximo de $3’000.000 diarios. Cuentas inscritas: hasta $30’000.000 diarios.

hasta $30’000.000 diarios. Sucursal Virtual Personas: transferencias ilimitadas hasta $30’000.000 a cuentas inscritas.

transferencias ilimitadas hasta $30’000.000 a cuentas inscritas. App Mi Bancolombia: mismo esquema que la sucursal virtual, con un límite de $3’000.000 para no inscritas y hasta 50 transferencias mensuales a otros bancos.

mismo esquema que la sucursal virtual, con un límite de $3’000.000 para no inscritas y hasta 50 transferencias mensuales a otros bancos. Cajeros electrónicos: $30’000.000 para cuentas inscritas y $8’000.000 para no inscritas.

$30’000.000 para cuentas inscritas y $8’000.000 para no inscritas. Pagos por PSE: hasta $30’000.000, aunque por defecto el sistema ajusta un tope de $2’400.000.

hasta $30’000.000, Cuentas Nequi no inscritas: máximo de $1’000.000 diarios.

Topes en otros Bancos

Davivienda: hasta $50’000.000 diarios.

hasta $50’000.000 diarios. Banco AV Villas: máximo de $5’000.000 para transferencias a bancos del Grupo Aval u otras entidades por Transfiya.

máximo de $5’000.000 para transferencias a bancos del Grupo Aval u otras entidades por Transfiya. Banco Popular: hasta $5’000.000 por transacción y $10’000.000 diarios.

hasta $5’000.000 por transacción y $10’000.000 diarios. Banco de Occidente: límite máximo de $80’000.000 diarios, válido para todos los canales, tanto en cuentas corrientes como de ahorros.

¿Qué significa para los usuarios?

Estos ajustes buscan ofrecer mayor seguridad y control en el manejo del dinero, especialmente en un país donde el efectivo aún domina, pero en el que crece de forma sostenida el uso de canales digitales.

La variación de topes también responde a la necesidad de adaptarse al perfil de los clientes, diferenciando entre cuentas inscritas y no inscritas para reducir riesgos de fraude.

Además, estas actualizaciones refuerzan la tendencia hacia una mayor digitalización del sistema financiero, donde la seguridad y la transparencia son prioridades para los bancos y los clientes.