Servicios de Bancolombia estarán suspendidos durante proceso para recuperar operación: esto se sabe

Bancolombia anunció que, a partir de las 7:30 de la noche de este lunes 23 de febrero, todos sus servicios estarán fuera de servicio mientras restablecen la operación con un proceso de estabilización.

“Canales digitales y físicos no estarán disponibles”, señaló el banco.

La entidad financiera resaltó: “restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y fisicos no estarán disponibles. Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando para ti”.

Caracol Radio conoció que desde el momento mismo en que se detectó la situación, la Superintendencia Financiera entró en contacto con la entidad para ver las circunstancias y las causas.

Y en este sentido, adelantan mesas de trabajo con la entidad, en las que pueden solicitar información adicional que se requiera en torno a las causas y afectaciones a los usuarios.

¿Qué está pasando con Bancolombia?

Desde el pasado fin de semana, Bancolombia confirmó que se han estado presentando fallas en sus plataformas, lo que ha producido que algunos de sus servicios no estén disponibles.

Miles de usuarios han notificado a través de redes sociales que varios de los servicios de Bancolombia han estado presentado problemas.

Los fallos en los canales digitales de la entidad bancaria comenzaron a presentarse luego de un mantenimiento programado para la modernización de sus sistemas entre la mañana del 21 de febrero y la tarde del 22 de febrero.

La compañía afirmó que “en la implementación se presentó una falla técnica en uno de los componentes de un proveedor externo que nos obligó a detener el proceso antes de concluirlo”.

Ante esto, Bancolombia recomendó a sus usuarios algunas alternativas para poder administrar su dinero mientras la plataforma presenta problemas.

Asimismo, enfatizó que el dinero de sus clientes está seguro, “la información y los datos están protegidos y no se trata de un incidente de seguridad”.

