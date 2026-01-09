Esta es la razón por la que no debe imprimir el recibo en un cajero: bancos lanzan advertencia

Pese al auge que han tenido las billeteras digitales en Colombia, muchas personas todavía acuden con frecuencia a los cajeros automáticos para retirar la cantidad de dinero que necesitan; bien sea para suplir sus gastos personales, pagar diferentes servicios en el hogar o realizar algunas transacciones en efectivo.

Una vez se realiza el retiro del dinero, el cajero brinda diferentes opciones para ver el resumen de la transacción. Una de ellas, es por medio de un recibo que contiene el monto solicitado, el saldo actual en la cuenta bancaria, los últimos dígitos de la tarjeta y el nombre del banco al que pertenece la misma.

Si bien algunas personas deciden imprimir el recibo para visualizar los datos de la operación, estos también se convierten en un factor por el que los delincuentes pueden obtener la información bancaria de sus potenciales víctimas para cometer diferentes fraudes financieros como clonación o suplantación de identidad, lo que eventualmente supone una gran pérdida de dinero.

¿Qué dicen los bancos sobre esta práctica?

Al respecto, el Banco BBVA recomienda consultar el saldo directamente en la pantalla del cajero después de hacer el respectivo retiro en lugar de imprimir directamente el recibo. De esta manera, puede evitar que la información quede expuesta en un papel que puede ser usado por otra persona, incluso si lo destruye y lo deposita en una caneca de basura.

Si bien una persona puede optar por arrugar o incluso romper el recibo que se expidió, los datos del mismo siguen quedando sobre el papel; por lo tanto, los criminales los pueden tomar para construir los perfiles de los víctimas y así aumentar la efectividad de sus acciones ilícitas.

¿Qué actividades pueden hacer los delincuentes con la información del recibo?

A través de la información publicada en los recibos, los delincuentes pueden valerse de técnicas de ingeniería social como hacerse pasar por funcionarios bancarios para ganarse la confianza de los clientes y obtener datos que les permitan acceder a sus cuentas. Por tal motivo, las autoridades hacen un llamado para no compartir información sensible con ellos.

Según explica el Departamento de Policía de la Universidad Central de Arkansas, los delincuentes pueden recolectar los recibos desechados de transacciones que se hayan realizado en cualquier cajero para luego con información como números de identificación personal o pines. De esta manera, pueden fabricar tarjetas falsas con tal de retirar el dinero de sus potenciales víctimas.

Recomendaciones para usar un cajero automático de forma segura

El proceso de retirar dinero en un cajero automático requiere que se tomen varias medidas de seguridad para evitar ser víctima de los delincuentes, ya sea de forma directa o indirecta. Además de no imprimir el recibo de la transacción, otras que se deben tener en cuenta son: