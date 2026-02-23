Bancolombia respondió a fallas en su aplicación y explicó cuáles servicios sí están disponibles

Bancolombia respondió a las fallas en su aplicación móvil, que ya completan más de 12 horas. Tras reconocer que han tenido inconvenientes por lo que algunos de sus servicios no están disponibles, explicó cuáles son los servicios disponibles este lunes, mientras tienen una solución definitiva.

En la app Mi Bancolombia:

• Transfiere a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas.

• Consulta tus cuentas, saldos y movimientos. Ten en cuenta que verás tu saldo total, incluido lo que tienes en Bolsillos.

La entidad financiera también señaló que pueden pagar en comercios con las tarjetas débito y crédito, así como sacar plata en cajeros electrónicos y corresponsales.

“Discúlpanos, tu plata y tu información están seguras”, remató el banco en su comunicación.

Hay que recordar que durante este fin de semana el banco tuvo un mantenimiento programado en su aplicación, del sábado a las 10:30 p. m. al domingo a las 3:30 a. m.

¿Quién protege a los usuarios?

Hay que recordar que en noviembre de 2025, la Superintendencia Financiera le puso una multa de 500 millones de pesos a Bancolombia por la caída de sus canales digitales el 3,4 y 5 de junio de 2024, que tuvo un fuerte impacto en los colombianos pues no tenían acceso a sus cuentas ni podrían hacer transacciones de forma virtual.

En su momento, Bancolombia dijo que el inconveniente se dio por un “mantenimiento programado” de la plataforma de la entidad que se complicó.

No obstante, para la Superfinanciera “no se trataba de un “mantenimiento programado” sino de una situación de emergencia derivada de una "crisis inesperada e irresistible que se atendió por el banco conforme al procedimiento establecido para el efecto y las recomendaciones del fabricante y los expertos”.