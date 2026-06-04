Gobierno ordena medidas urgentes de ahorro de energía para enfrentar el Fenómeno de El Niño

Gobierno Nacional ordena medidas urgentes de ahorro de energía para enfrentar el Fenómeno de El Niño

El Ministerio de Minas emitió oficialmente una circular, mediante la cual se adoptan e implementan acciones inmediatas para el ahorro y la gestión responsable del consumo de energía eléctrica en todo el país.

El ministro, Edwin Palma dijo que esta decisión surge como una medida preventiva ante el impacto del Fenómeno de El Niño, el cual se caracteriza por una notable disminución de las lluvias y un aumento en las temperaturas. Estas condiciones climáticas afectan directamente la disponibilidad del recurso hídrico para la generación de electricidad y alteran el comportamiento de la demanda energética nacional.

El Ministerio ha instado a los comercializadores, operadores de red y empresas de servicios públicos a implementar siete estrategias clave para mitigar los efectos de la crisis climática: Educación y pedagogía: Crear estrategias orientadas al uso racional y eficiente de la electricidad.

Hábitos de consumo: Divulgar recomendaciones prácticas para reducir consumos innecesarios, especialmente en iluminación, climatización y el uso de electrodomésticos.

Renovación tecnológica: Promover el reemplazo progresivo de equipos de alto consumo por tecnologías más eficientes.

Comunicación masiva: Utilizar canales físicos y digitales para fomentar cambios voluntarios de comportamiento en la ciudadanía y sensibilizar sobre la sostenibilidad ambiental.

El ministro afirmó que el objetivo primordial de esta circular es fortalecer la confiabilidad del sistema energético nacional y garantizar que el servicio público de energía se preste de manera continua, eficiente y segura.

Finalmente hizo un llamado a la coordinación institucional y al fortalecimiento de una cultura ciudadana del ahorro como herramienta fundamental para asegurar la sostenibilidad del servicio ante los escenarios climáticos actuales.