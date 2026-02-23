Internacionalización del Aeropuerto Los Garzones de Montería: DIAN habilita operación aduanera

Montería

El Aeropuerto Los Garzones de Montería logró un avance decisivo en su ambicioso proceso de internacionalización, consolidándose como un eje estratégico para el desarrollo regional.

El pasado 18 de febrero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio un paso fundamental al expedir la resolución oficial que autoriza la operación aduanera internacional en la terminal. Este documento se constituye como el requisito técnico y legal indispensable para permitir el tránsito de aeronaves, pasajeros y mercancías desde y hacia destinos fuera de las fronteras colombianas, abriendo un abanico de posibilidades económicas.

Un requisito clave para la competitividad regional

Con esta determinación jurídica, la ciudad de Montería y el departamento de Córdoba inauguran una etapa de transición operativa orientada a concretar la apertura de nuevas rutas internacionales.

Este logro es el resultado de un trabajo articulado bajo las directrices del Gobierno Nacional, cuyo objetivo principal es fortalecer la infraestructura de transporte y ampliar las ventajas competitivas del norte del país.

La resolución no solo otorga un marco legal, sino que activa de inmediato la coordinación logística con las diversas aerolíneas interesadas en establecer frecuencias permanentes desde la capital cordobesa.

Al respecto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó la relevancia de este suceso para el tejido social y productivo de la zona.

“Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”, afirmó la alta funcionaria.

Sus palabras reflejan el compromiso estatal de convertir al sistema aeroportuario en un motor de competitividad que impacte positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. La habilitación formal permite que el aeropuerto sea visto ahora como un nodo de conexión global, atrayendo inversión extranjera y facilitando el intercambio comercial directo sin depender exclusivamente de las terminales aéreas de las ciudades principales.

Inversión y adecuaciones técnicas de alto nivel

El camino hacia este objetivo ha requerido de un esfuerzo técnico y financiero considerable. Recientemente, el aeropuerto fue objeto de una modernización de infraestructura que demandó una inversión cercana a los $4.350 millones.

Estos recursos fueron destinados específicamente a la adquisición de equipos de alta tecnología y a la adecuación de espacios físicos necesarios para cumplir con los estándares globales de aviación. En la actualidad, la Aeronáutica Civil lidera el acompañamiento técnico a las empresas operadoras mientras se finalizan los circuitos diferenciados para el flujo de pasajeros nacionales e internacionales.

Estas labores incluyen la implementación de áreas destinadas a Migración Colombia, el ajuste de protocolos de seguridad y el equipamiento especializado para el control de equipajes.

Gracias a la resolución de la DIAN, el proceso entra en su fase determinante, reafirmando que el fortalecimiento de la red aeroportuaria es una prioridad para la generación de oportunidades en el territorio.

Con estas acciones, Montería se prepara para recibir sus primeros vuelos internacionales, marcando el inicio de una era de prosperidad y apertura hacia los mercados extranjeros que transformará para siempre la dinámica económica del departamento de Córdoba y sus alrededores.