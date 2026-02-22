Corte niega tutela y deja en firme condena a Margareth Chacón por crimen Pecci
El alto tribunal determinó que esa tutela se basó en hipótesis fácticas sin sustento jurídico y opiniones sin fundamentos legales
Corte niega tutela y deja en firme condena a Margareth Chacón por crimen Pecci
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
JUDICIAL
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema negó la tutela con la que Margareth Chacón, buscaba tumbar la condena de 35 años de prisión en su contra y rehacer el juicio por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en las playas de Barú.
Margareth Chacón fue condena por el delito de homicidio agravado y absuelta por porte ilegal de armas de fuego.
En la tutela que radicó días previos a la vacancia judicial en diciembre de 2025, alegó que, en su momento, el fiscal Mario Burgos ocultó más del 85% de la información y miles de pruebas lo que impidió estructurar una defensa adecuada y controvertir las acusaciones en su contra.
Al analizar el caso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema concluyó que no hay indicios de violación del debido proceso y que las autoridades judiciales no vulneraron sus derechos procesales.
Más información
- Los 4 presuntos involucrados en crimen del fiscal Pecci que la Fiscalía nunca judicializó
- “Quiero pedir perdón de todo corazón”: narco que confesó liderar asesinato del fiscal Marcelo Pecci
- Ofrecieron 3 millones de dólares por mi cabeza: narco que ordenó crimen del fiscal Pecci
- Testigo estrella del caso Pecci acusa al fiscal Mario Burgos de “desechar” su colaboración
La Corte estableció que la tutela que interpuso Margareth Chacón se basó “formulando hipótesis fácticas sin sustento jurídico y señalando errores de derecho a partir de opiniones sin fundamentos legales ni doctrinales, y en todo caso, arguyendo reproches propios del escenario litigioso, inconducentes”.
En conclusión, la Corte Suprema, una vez más deja en firme condena contra Margareth Chacón.
José Andrés González Gaitán
Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Sistema...