Corte niega tutela y deja en firme condena a Margareth Chacón por crimen Pecci

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema negó la tutela con la que Margareth Chacón, buscaba tumbar la condena de 35 años de prisión en su contra y rehacer el juicio por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en las playas de Barú.

Margareth Chacón fue condena por el delito de homicidio agravado y absuelta por porte ilegal de armas de fuego.

En la tutela que radicó días previos a la vacancia judicial en diciembre de 2025, alegó que, en su momento, el fiscal Mario Burgos ocultó más del 85% de la información y miles de pruebas lo que impidió estructurar una defensa adecuada y controvertir las acusaciones en su contra.

Al analizar el caso, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema concluyó que no hay indicios de violación del debido proceso y que las autoridades judiciales no vulneraron sus derechos procesales.

La Corte estableció que la tutela que interpuso Margareth Chacón se basó “formulando hipótesis fácticas sin sustento jurídico y señalando errores de derecho a partir de opiniones sin fundamentos legales ni doctrinales, y en todo caso, arguyendo reproches propios del escenario litigioso, inconducentes”.

En conclusión, la Corte Suprema, una vez más deja en firme condena contra Margareth Chacón.