“Quiero pedir perdón de todo corazón”: narco que confesó liderar asesinato del fiscal Marcelo Pecci
Andrés Felipe Pérez Hoyos, quien confesó liderar el crimen, aseguró ante la Unidad Investigativa de Caracol Radio: “No sé qué haría el fiscal Marcelo Pecci para merecer esto, pero sí me arrepiento de haber participado en ese homicidio, de haber cumplido esa orden, pero sé que no puedo devolverlo a la vida”.
Noticia en desarrollo.
