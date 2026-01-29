6AM W6AM W

Actualidad

“Quiero pedir perdón de todo corazón”: narco que confesó liderar asesinato del fiscal Marcelo Pecci

Andrés Felipe Pérez Hoyos, quien confesó liderar el crimen, aseguró ante la Unidad Investigativa de Caracol Radio: “No sé qué haría el fiscal Marcelo Pecci para merecer esto, pero sí me arrepiento de haber participado en ese homicidio, de haber cumplido esa orden, pero sé que no puedo devolverlo a la vida”.

Fiscal antidrogas del Paraguay, Marcelo Pecci / Foto: GettyImages

Fiscal antidrogas del Paraguay, Marcelo Pecci / Foto: GettyImages

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

Bogotá

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad