EXCLUSIVO Testigo estrella del caso Pecci acusa al fiscal Mario Burgos de “desechar” su colaboración

En diálogo con 6AM W y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Andrés Felipe Pérez Hoyos, el señalado “testigo estrella” del homicidio del fiscal Marcelo Pecci, acusó públicamente al fiscal Mario Burgos, quien tuvo ese expediente a su cargo por dos años, de querer “ocultar la verdad” desechando su colaboración.

El testigo afirmó que en reiteradas ocasiones buscó acercarse a Burgos para llegar a una negociación, pero el fiscal no tuvo voluntad, afectando así los derechos de la familia Pecci a la verdad y la justicia.

“Una verdad que tristemente Mario Andrés Burgos Patiño les negó por completo, porque en su momento yo quise llegar a un acuerdo con él, de cooperación, pero como él me lo manifestó muchas veces en el Búnker, que prácticamente a él le importaba un comino esa información, entonces para mí ha sido muy duro” dijo.

Asimismo, dijo que está en total disposición de dialogar con el fiscal actual de la investigación, Juan Pablo Fajardo, a quien le envió un mensaje: “Eso está sobre la mesa”.

“Si la señora Fiscal General de la Nación lo quiere saber, buscamos la forma de hacerlo, yo estoy dispuesto como desde el principio a colaborar con la justicia” sentenció.

Andrés Felipe Pérez Hoyos afirmó que no está en proceso de colaboración alguno con las autoridades de los Estados Unidos y al tiempo, le pidió perdón a la familia del fiscal asesinado.

“No sé que haría el fiscal Marcelo Pecci para merecer esto, hoy en día yo me arrepiento de haber participado en este homicidio, le pido a la familia un perdón” manifestó.