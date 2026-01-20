EXCLUSIVO: Los 4 presuntos involucrados en crimen del fiscal Pecci que la Fiscalía nunca judicializó

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela los archivos que por años permanecieron ocultos en el expediente del crimen del fiscal Paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en las playas de Barú (Cartagena). En decenas de documentos aparecen los nombres de otros involucrados, quienes, a pesar de haber sido delatados por los sicarios, hoy permanecen en la impunidad.

Entre las diversas pruebas obtenidas por Caracol Radio se encuentran interrogatorios, extracciones forenses, solicitudes de documentación, en las que se puede evidenciar que hay partícipes a quienes la justicia nunca les puso la lupa y actualmente siguen en la calle como si nada.

En los interrogatorios que rindieron los confesos sicarios Eiverson Arrieta Zabaleta y Wendre Stil Carrillo el 15 de junio de 2022, además del informe de extracción del celular del asesinado testigo Francisco Luis Correa, se menciona a tres particulares más y a un policía involucrado con la banda de sicarios que mataron al fiscal Marcelo Pecci.

Estos son los presuntos responsables del crimen que siguen en las sombras del asesinato de Pecci

JULIO TORRES, OTRO DE LOS ACUSADOS DE PARTICIPAR EN LA “LOGÍSTICA”

Este ciudadano venezolano dedicado al mototaxismo habría tenido una participación importante en la planeación del crimen del fiscal Pecci. Lo anterior, debido a que fue la persona que apoyó tanto a Eiverson Zabaleta como al grupo de sicarios y participantes para fortalecer el plan de huida luego de que mataran al fiscal. De acuerdo con la declaración de Zabaleta, rendida el 15 de junio de 2022, se comunicó con Julio Torres desde Medellín y luego se encontraron en Cartagena.

“Julio llegó al apartamento en la tarde; ahí ya hablé más claro con él, le expliqué cómo era todo, le dije que había una vueltica, que había que pelar un man y que necesitábamos alguien que conociera bien Cartagena y Playa Blanca, que el trabajo de él era que sacara a Wendrey y a Gabriel hasta la entrada de Playa Blanca en moto y que ahí yo estaba esperándolos en el carro para llevarlos a Cartagena de regreso; él ese día me dijo que sí”, se lee en la declaración.

Incluso, este hombre, quien a pesar de que hace más de 3 años fue vinculado con el crimen, no ha sido procesado, fue pieza fundamental en la planeación del asesinato en terreno, ya que fue quien buscó distintas formas para que los sicarios pudieran entrar al Hotel Decameron Barú y asesinar al fiscal Pecci; es más, fue uno de los que tuvo la idea de utilizar una moto acuática para entrar y matar al fiscal.

LA MUJER IDENTIFICADA COMO ROSMARY, QUIEN ESTUVO EN PLAYA BLANCA CON LOS HOMICIDAS

Esta mujer, conocida como la “culona” y la “tetona”, fue presentada por Gabriel Salinas a los miembros del plan criminal. Dicha mujer acompañó a los homicidas y era conocedora del homicidio.

De hecho, cuando los asesinos alquilaron por primera vez un par de motos acuáticas para comenzar los “ensayos” cerca a la playa del Hotel Decameron, para cuando llegara el momento de matar al fiscal Pecci, la mujer acompañó a Gabriel Salinas, uno de los sicarios.

“En el otro Jet Sky se fue Gabriel con la muchacha que llegó a la madrugada, que creo que se llamaba Rosmary, no estoy seguro, Estuvimos ahí cerca del hotel, pero nunca pasamos la boya; ahí estábamos reconociendo el lugar y como quien dice, practicando en los Jet Sky porque lo pensado desde un principio era que Gabriel era quien iba a matar al señor”, afirmó Eiverson Zabaleta.

Adicionalmente, en el marco de dicha complicidad, Rosmary estuvo al tanto del primer intento fallido que tuvieron los sicarios, cuando quisieron matar al fiscal Pecci el 9 de mayo de 2022 en horas de la tarde, pero el plan fracasó.

“Gabriel recibe una llamada donde le dicen que el señor estaba en la playa y que había que hacerlo ya, por lo que vi salir de afán a Gabriel, Wendre y a Julio de las cabañas, ellos los vi salir corriendo hacia la playa, pero yo no sabía qué estaba pasando en ese momento, voy y me le acerco a Rosmary y le pregunté que qué era lo que estaba pasando, que para dónde iban corriendo y ella me dijo que iban a hacer la vuelta, que Gabriel había recibido una llamada y le había informado que el man (fiscal Pecci) ya estaba ahí en la playa”.

EL ‘CHINO’

Otro de los eslabones perdidos de este asesinato que movió los cimientos de la lucha contra el crimen organizado es un hombre identificado con el alias de ‘El Chino’, de quien en la actualidad no hay rastro de su paradero. Su nombre fue mencionado por Franciso Luis Correa en un interrogatorio.

Fuentes en la Fiscalía de Paraguay confirmaron que ‘El Chino’ desapareció de la investigación y allá se encuentran preocupados porque consideran que no hay avances en relación con esta persona, quien habría tenido contacto directo con los “narco-hermanos” Pérez Hoyos.

Frank David Abreu alias ‘Frank’ y los $300 millones

Según los interrogatorios rendidos por los condenados Eiverson Zabaleta y Wendre Carrillo, alias ‘Frank’ habría sido uno de los enlaces para contactar a los sicarios y quien presuntamente ofreció $300 millones por ejecutar el crimen del fiscal Pecci.

“Gabriel me dice que lo estaba llamando Frank y le dice que ya salió la vuelta grande de los $300 millones, que había que reunirse para hablar sobre la vuelta, ese mismo día (4 de mayo de 2022) pasa Frank en el Spark por el hotel y recoge a Gabriel (…) Ese día Gabriel llegó con dos papeletas grandes de Tusi, él me las mostró. Él me dijo que en esa reunión le habían dicho que había que pelar a un man en Cartagena”.

Las paraguayas que se hospedaron en los mismos hoteles que Marcelo Pecci

Uno de los datos reveladores que aparece en el informe de Policía Judicial con fecha 11 de mayo de 2022, que por más de tres años permaneció oculto, indica que dos mujeres con documentos de origen paraguayo, de forma llamativa y extraña, se hospedaron en fechas similares en los dos hoteles en los que estuvieron el fiscal Pecci y su esposa.

Cabe recordar que diversos testigos han señalado que desde el Hotel Decameron de Barú, los sicarios eran avisados cada vez que el fiscal estaba en la Playa.

Las mujeres fueron identificadas como Ninfa Rumilda Villaraga Benítez y Andrea Viviana Casco Llamosas. Al revisar la documentación se encuentra que estas mujeres llegaron a hospedarse al Hotel HN Royal Urban de Cartagena, el 4 de mayo de 2022, mismo día en que el fiscal Pecci llegó a alojarse a ese lugar con su esposa.

La trazabilidad indica que Claudia y el fiscal Pecci salieron de ese hotel el 6 de mayo con destino al Decameron. Resulta que tanto Andrea Viviana y Rumilda Villarraga, se pasaron al Decameron el 8 de mayo de 2022 y se fueron de ese hotel el 10 de mayo, el día del crimen.

El informe de extracción del teléfono del asesinado “cerebro” del crimen Pecci

En la extracción forense realizada al teléfono de Francisco Luis Correa Galeano, el articulador del asesinato del fiscal, apareció un dato revelador que mostraría un presunto soborno a un miembro de la Policía para la revisión de antecedentes ingresando irregularmente al sistema, luego de que se consumara el asesinato, con el fin de vigilar cómo se estaba moviendo la justicia en el caso.

En el informe conocido por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, se evidencia cómo el uniformado fue contactado y beneficiado con consignaciones por valores como $500.000. “Ya te mando, ya te mando la capture del comprobante, te voy a poner $500 lucas, pero al igual lo que necesite me dice de una que yo estoy dispuesto a colaborar” dice.

Incluso, el señalado Correa Galeano fue enfático en afirmar que requería del policía John Pulido para que le fuera avisando “antecedentes o algo porque me mantienen asustado hermano, igual esta semana echamos una charladita por ahí o salimos a almorzar”. Es más, el “cerebro” del crimen le indicó al miembro de la Policía que le tenía un “negocio” para proponerle en el cual le quedaría “platica mensual” o cada dos meses de “esos almacenes”.

Los condenados hasta el momento.

Por el crimen del fiscal Pecci, hasta el momento, fueron condenados:

Los sicarios Wendre Stil Carrillo, Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, Gabriel Carlos Salinas, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño a 23 años y 6 meses.

Los narco-hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, 25 años y 6 meses de prisión por financiar y estructurar el crimen.

Margaret Lizeth Chacón Zúñiga a 35 años, como financiadora y logística.

Francisco Luis Correa Galeano: El coordinador y articulador del homicidio fue condenado a seis años y seis meses de prisión, y fue asesinado el 3 de enero en la cárcel La Picota de Bogotá.

Se avecina reunión conjunta entre las Fiscalías de Colombia y Paraguay

Adicional a lo anterior, esta Unidad Investigativa conoció que en las últimas semanas las Fiscalías de Colombia y Paraguay extendieron por un año más el marco de cooperación de investigación por el crimen del fiscal Pecci.

Dicho acuerdo comenzó en 2024 y en los próximos meses se coordinaría una reunión presencial entre las dos Fiscalías, pero no se sabe si será en Colombia o en Paraguay.

Fuentes de la Fiscalía de Paraguay confirmaron que con la llegada del fiscal Juan Pablo Fajardo la cooperación judicial entre las dos Fiscalías mejoró y se perfilan nuevas líneas de investigación para rastrear la línea jerárquica de quienes ordenaron el homicidio.

Lo cierto es que, a más de tres años del asesinato de este importante fiscal, aún se encuentran libres por las calles la gran mayoría de los determinadores y ejecutores materiales como aquí se expone, a pesar de las pruebas y declaraciones con las que cuenta la Fiscalía General de la Nación.