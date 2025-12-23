Financiadora del crimen Pecci busca tumbar condena: Corte admitió tutela

EL DATO DE JOSE ANDRES - CARACOL RADIO

El magistrado Fernando Augusto Jiménez, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, admitió para su estudio una tutela que interpuso la condenada Margareth Chacón y con la que busca tumbar la sentencia en su contra de 35 años de prisión por el crimen del fiscal Paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022, en las playas de Barú.

En la tutela, Margareth Chacón dice que el fiscal Mario Burgos, presuntamente, ocultó pruebas y miles de documentos del caso Pecci.

“En consecuencia, la omisión del fiscal Mario Burgos en descubrir integralmente la información favorable vulneró de manera directa mis derechos fundamentales pues despojó a mi defensa de la oportunidad real de preparar adecuadamente el caso, afectó la equidad del proceso y comprometió la justicia de cualquier decisión adoptada con base en un acervo probatorio incompleto o manipulado”.

Chacón, fue sentenciada porque asistió a, por lo menos, cuatro reuniones entre el 5 y 8 de mayo de 2022, fecha en las que se definieron detalles de logística y financiamiento del asesinato. Uno de los encuentros sucedió en Medellín y tres más en Cartagena.

Además, el traslado a Cartagena del arma utilizada en el asesinato se hizo en una camioneta de su propiedad, junto a los hermanos narcotraficantes Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, también condenados.

En la admisión de tutela, el magistrado Jiménez, no solo vinculó a todas las partes y jueces que conocieron del caso, también solicitó el acceso al expediente Pecci.

Una vez regrese la Corte de la vacancia judicial se conocerá el futuro de la tutela.