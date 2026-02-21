Millonarios tiene de regreso a David Mackalister Silva: fecha y hora del partido contra Inter Bogotá / Colprensa

La octava jornada de la Liga Colombia 2026-I sigue su curso con duelo capitalino. El Internacional de Bogotá, uno de los clubes revelación del campeonato, recibe en el Metropolitano de Techo a Millonarios.

El cuadro embajador viene con un alza en el rendimiento, gracias a la llegada del entrenador Fabián Bustos. De la mano del argentino, los albiazules suman cuatro partidos en condición de invictos y dos victorias de manera consecutiva. Lo anterior, les permite ser decimocuartos con 8 unidades.

Entretanto, el Inter se mantiene como uno de los mejores equipos de la Liga. Con 14 puntos sumados de 21 posibles, los dirigidos por Ricardo Valiño se perfilan como dignos contendientes en esta fase del todos contra todos y por qué no en una eventual clasificación a las finales.

Le puede interesar: Millonarios presenta su nueva camiseta para la temporada 2026: ¿Cuánto vale y dónde comprarla?

Millonarios tiene de regreso a David Mackalister Silva

Millonarios publicó a través de redes sociales la convocatoria elaborada por Fabián Bustos, de cara al duelo frente al Internacional de Bogotá. Aunque en la nómina destaca la ausencia de los lesionados Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras, también está el regreso del capitán David Mackalister Silva.

Es preciso recordar que el volante bogotano presentó molestias en los aductores durante el partido ante Junior de Barranquilla (25 de enero) y desde entonces fue baja por lesión. Por fortuna, el experimentado futbolista se reincorporó a los entrenamientos esta semana y ya está lista para volver a sumar minutos.

Fecha y hora del partido Millonarios vs Internacional de Bogotá

El partido Internacional de Bogotá vs Millonarios, válido por la octava jornada de la Liga Colombiana 2026-I, está programado para este sábado 21 de febrero e el Metropolitano de Techo, a partir de las 8:30 de la noche.

Recuerde que la transmisión de este encuentro la podrá seguir en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto EN VIVO en la página web de Caracol Deportes.

Lea también acá: Mateo García, optimista previo a partido con Nacional: “Hemos visto a un Millonarios más compacto”