Dimayor anuncia cambios en dos partidos de Millonarios: Prográmese con las nuevas fechas

Los jugadores de Millonarios celebra un gol de Falcao / Millonarios FC.

La Dimayor anunció la modificación de seis partidos del campeonato, válidos por las fechas 9, 14 y 16. Entre los juegos destacan dos partidos de Millonarios y dos del Deportivo Cali.

Cambios en juegos de Millonarios

Los cambios en la programación en los juegos de Millonarios se deben a la liberación de alguna fecha para desarrollar partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sencia anunció justo este miércoles que el concierto programado para el próximo 28 de febrero fue aplazado para el 28 de marzo.

El cambio se debe a un pedido directo de la Alcaldía de Bogotá en busca de poder seguir recuperando el césped del escenario deportivo. El Distrito buscar darle un mes de reposo al terreno de juego de El Campín.

Así las cosas, el compromiso del equipo bogotano frente a Pereira, válido por la novena fecha, ya no se jugará el martes 24 de febrero, ahora se estará celebrando el día jueves 26 del mismo mes, a partir de las 7:30PM.

Por otro lado, tras el cambio de fecha del concierto para el sábado 28 de marzo, la Dimayor programó el partido Millonarios Vs. Fortaleza, por la fecha 14, para el lunes 30 de marzo a las 8:20PM.

Todos los partidos reprogramados

Jueves 26 de febrero

[7:30PM] Millonarios Vs. Pereira (Fecha 9)

Sábado 28 de febrero

[6:20PM] Jaguares Vs. Junior (Fecha 9)

Domingo 1 de marzo

[6:10PM] Cali Vs. Fortaleza (Fecha 16)

Lunes 9 de marzo

[6:00PM] Llaneros Vs. Jaguares (Fecha 16)

Lunes 30 de marzo

[8:20PM] Millonarios Vs. Fortaleza (Fecha 14)

Domingo 12 de abril

[4:10PM] Cali Vs. Llaneros