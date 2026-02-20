Millonarios presenta su nueva camiseta para la temporada 2026: ¿Cuánto vale y dónde comprarla?

Millonarios presentó en la mañana de este viernes 20 de febrero la que será su segunda indumentaria para la temporada 2026. A través de un posteo en redes sociales, el cuadro bogotano mostró a varios jugadores de la plantilla portando la nueva camiseta.

"El pasado inspira; El presente marca el camino. La nueva camiseta visitante reinterpreta la identidad embajadora con una mirada moderna“, se lee en la publicación, que rápidamente se colmó de reacciones y comentarios.

Le puede interesar: ¿Falcao, al Mundial? Prensa argentina habla de supuesto acuerdo con Néstor Lorenzo

Así es la nueva camiseta de visitante de Millonarios

“Muestra tu orgullo por Millonarios FC 2026 cada vez que te pongas la Camiseta de visitante de Millonarios 2026. Es una declaración de tu lealtad al fútbol, con los colores de visitante y el escudo del equipo cosido en el pecho”, se lee enla descripción del producto.

Se trata de la segunda camiseta que presenta el cuadro albiazul en lo corrido del año, teniendo en cuenta que la indumentaria de local salió a finales del pasado mes de enero. Esta prenda, a diferencia de versiones pasados, cuenta con una alternancia entre colores pastel azul y rosado. Tiene el cuello en ‘V’ y las tradicionales líneas de los costados son de color blanco.

Lea también acá: Mateo García, optimista previo a partido con Nacional: “Hemos visto a un Millonarios más compacto”

Ampliar Cerrar

¿Cuánto vale y dónde comprar la nueva camiseta de Millonarios?

La nueva camiseta de Millonarios para hombre y mujer tiene un valor de 319.950 pesos, mientras que la de niño sale por 269.950 pesos. Todas estas se podrán conseguir de manera virtual y física en las tiendas oficiales del club y de Adidas, marca patrocinadora.

Entérese de: Dimayor anuncia cambios en dos partidos de Millonarios: Prográmese con las nuevas fechas